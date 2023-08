https://fr.sputniknews.africa/20230827/les-problemes-qui-attendent-les-pilotes-ukrainiens-de-f-16-pointes-par-une-experte-militaire-us-1061667480.html

Les problèmes qui attendent les pilotes ukrainiens de F-16 pointés par une experte militaire US

Les problèmes qui attendent les pilotes ukrainiens de F-16 pointés par une experte militaire US

Après des mois de cours de langue et de formation au pilotage, les aviateurs ukrainiens ne seront pas pleinement compétents pour voler sur des F-16, a déclaré... 27.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-27T16:41+0200

2023-08-27T16:41+0200

2023-08-27T16:41+0200

ukraine

f-16 fighting falcon

états-unis

avion

pilote

pilotage

apprentissage

formation

chasseur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/17/1059422721_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_d9a08ed957566f1c2d0ac3ea5a238a5c.jpg

Même si les États-Unis ont donné leur feu vert au transfert de F-16 à l’Ukraine, cela n’inversera pas le cours du conflit en Ukraine, avance auprès de Sputnik Karen Kwiatkowski, lieutenante-colonelle à la retraite de l’US Air Force.Plusieurs difficultés attendent les pilotes lors de leur formation aux États-Unis. L’une d’elles est l’habitude qu’ont les forces ukrainiennes au pilotage des appareils soviétiques. "La plupart (des pilotes ukrainiens, ndlr) sont habitués aux avions et aux systèmes d'armes de fabrication soviétique. Ainsi, la mémoire musculaire devra être modifiée, ce qui pourrait prendre plus de temps avant qu'ils deviennent compétents", avance-t-elle.De plus, la formation linguistique prendra également du temps:"Apprendre une nouvelle langue à l'âge adulte prend souvent plus de temps et présente davantage de défis", ajoute Karen Kwiatkowski.Coût financierElle suggère que les F-16 ne seront pas bien intégrés aux systèmes de défense aérienne et de surveillance, au soutien au sol, à la logistique.En cause, le défi financier: en 2019, le coût de la formation d'un pilote américain de F-16 était estimé à 5,6 millions de dollars. L'inflation prise en compte, cela coûte près de 7 millions de dollars par tête, avance-t-elle.

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, f-16 fighting falcon, états-unis, avion, pilote, pilotage, apprentissage, formation, chasseur