Un ex-officier US explique pourquoi Washington envoie autant d’armement "perdu" en Ukraine

Washington ne veut pas être audité sur ces aides massives à l’Ukraine, car il se sert du conflit pour expérimenter son matériel, explique à Sputnik un ancien... 20.01.2023, Sputnik Afrique

Le Pentagone s’est de nouveau fait tirer les oreilles pour avoir perdu la trace de 220 milliards de dollars d’équipements fournis à des sous-traitants, comme l’a révélé un récent rapport du Government Accountability Office (GAO). Washington redoute aujourd’hui de se faire auditer sur ses aides massives à l’Ukraine, idée qui a été soulevée par plusieurs parlementaires républicains.Cet armement "perdu" est en effet testé sur le terrain ukrainien, qui sert de véritable laboratoire aux forces américaines, affirme à Sputnik Karen Kwiatkowski, lieutenant-colonel à la retraite de l'US Air Force.Les États-Unis profitent par ailleurs du conflit pour "drainer les stocks" et donc garantir de futures commandes à l’industrie de l’armement, qui devraient tourner à plein régime bien après le conflit ukrainien, ajoute Karen Kwiatkowski.Certains hauts responsables américains partagent d’ailleurs des liens directeurs avec les entrepreneurs militaires, comme le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin qui a siégé au conseil d'administration du fabricant de missiles Raytheon.Motus et bouche cousueToutes ces raisons font que le Pentagone n’est pas pressé de voir ses aides à l’Ukraine étudiées. La volonté politique manque d’ailleurs pour essayer d’y voir plus clair dans les comptes. Le Congrès n’a, par exemple, nommé aucun inspecteur général pour vérifier l'aide militaire envoyée à l'Ukraine, comme il l'a fait pour les conflits en Irak ou en Afghanistan.Il est donc probable qu’on ne connaisse jamais le montant exact de l’aide militaire attribuée à Kiev, affirme à Sputnik Scott Ritter, ancien officier du renseignement du Corps des Marines.Début décembre, plusieurs républicains s’étaient ralliés à une résolution pour examiner l'aide militaire et économique américaine à l'Ukraine. Portée par la représentante de la Géorgie, Marjorie Taylor Greene, la résolution avait été sans surprise rejetée en commission par les démocrates.

