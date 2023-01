https://fr.sputniknews.africa/20230120/le-chef-du-pentagone-exhorte-ses-allies-a-creuser-plus-profondement-pour-aider-lukraine-1057650322.html

Le chef du Pentagone exhorte ses alliés à "creuser plus profondément" pour aider l'Ukraine

Alors qu'un groupe de contact sur l'Ukraine se réunit en Allemagne pour décider de l'acheminement de plus d'armes vers Kiev, le chef du Pentagone déclare que... 20.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-20T11:29+0100

2023-01-20T11:29+0100

2023-01-20T11:58+0100

donbass. opération russe

pentagone

ukraine

conflit ukrainien

lloyd austin

armes

Lloyd Austin, chef du Pentagone, a exhorté les alliés de l'Ukraine à "creuser encore plus profondément" pour soutenir le pays. Les soutiens de Kiev se réunissent ce vendredi à la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne.M.Austin a également confirmé que les États-Unis fourniraient à Kiev un nouveau lot d'aide, d'un montant de 2,5 milliards de dollars. Il comprend, pour la toute première fois, des véhicules de combat blindés Stryker fabriqués au Canada.Des hésitationsCependant, les États-Unis et leurs alliés allemands hésitent pour l'instant à envoyer en Ukraine des chars de combat lourds, invoquant les craintes d'une escalade avec Moscou.De son côté, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a estimé que les livraisons d'armements lourds à Kiev "ne changeront rien en principe, mais ajouteront des problèmes à l'Ukraine". Selon lui, il ne faut pas exagérer l'importance de ces livraisons. Les chars doivent en effet être entretenus et réparés, ce qui pourrait effectivement poser problème, estime le responsable.

