Voici pourquoi le transfert de F-16 ne changera rien à l’opération militaire russe en Ukraine

La Russie dispose d’équipements et de munitions capables de faire face aux avions F-16, estime le chercheur turc en aéronautique Cem Dogut.En général, la formation des pilotes doit durer au moins un an, et c'est un "long processus", pointe l’expert."Le travail ne s’arrête pas au maniement de l’avion. Il faut étudier les systèmes de cet avion, apprendre à combattre avec les nouvelles munitions que vous venez d'acquérir […]. En d’autres termes, il ne suffit pas de pouvoir piloter le F-16. Vous devez être capable de piloter le F-16 en aptitude opérationnelle, et pour cela, vous devez suivre une longue formation. Les pilotes qui piloteront les avions F-16 fournis à l'Ukraine font face à un long processus", détaille Cem Dogut.En août, les États-Unis ont donné leur feu vert pour le transfert de F-16 à l’Ukraine. Cette semaine, Washington a annoncé avoir décidé de former des pilotes ukrainiens sur le sol américain. Ce processus devrait durer cinq à huit mois, selon le Pentagone.Trois pays européens, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège se sont engagés à fournir des exemplaires de F-16 à l’Ukraine. Le Danemark en a promis 19 tandis que les Pays-Bas devraient en fournir 42 exemplaires, selon Volodymyr Zelensky.Protestations russesLa Russie a déjà envoyé une note aux pays de l'Otan en raison de la fourniture d'armes à l'Ukraine. Concernant les chasseurs américains, en juin, Vladimir Poutine a fait savoir que les forces russes étudieraient les options pour détruire ces avions s'ils étaient basés en dehors de l'Ukraine.L’apparition en Ukraine d’avions F-16 capables de transporter des armes nucléaires sera considérée par Moscou comme une menace dans le domaine nucléaire, a fait savoir en juillet Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe.

