https://fr.sputniknews.africa/20230824/larmee-russe-a-detruit-un-centre-de-commandement-des-forces-armees-ukrainiennes-1061586054.html

La Russie frappe avec des armes de haute précision un centre de commandement de l'armée de Kiev

La Russie frappe avec des armes de haute précision un centre de commandement de l'armée de Kiev

Un centre de commandement ukrainien a été rasé suite à une frappe groupée menée avec des armes russes de haute précision, dans la nuit du 23 au 24 août... 24.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-24T12:05+0200

2023-08-24T12:05+0200

2023-08-24T12:59+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

militaires russes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/08/1061149004_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a1d26c029d22dee063681299d87e964.jpg

L’armée russe a frappé avec des armes de haute précision un centre de commandement ukrainien, dans la nuit du 23 au 24 août, a rapporté le ministère russe de la Défense. La cible a été atteinte, précise l’instance. Cette frappe groupée a été menée avec des armes de longue portée basées en mer et au sol.Les troupes d'assaut russes ont continué à mener leur offensive avec succès sur l'axe de Koupiansk. En ces dernières 24h, près de 625 soldats ukrainiens ont été tués, dont 355 sur l’axe de Donetsk et de Donetsk-Sud, est-il précisé.Pertes de Kiev sur les différents axes:Axe de Koupiansk: cinq attaques ont été étouffées par les troupes russes du groupement Ouest en république populaire de Lougansk (RPL) et dans la région de Kharkov. Kiev y a perdu jusqu'à 50 militaires, deux blindés, trois pick-up et un système d'artillerie de production américaine M777.Axe de Donetsk: six attaques ont été repoussées dans plusieurs districts de la RPD. Près de 125 militaires ont été tués ou blessés. Un char, quatre blindés, quatre véhicules et un obusier Msta-B ont été anéantis.Axe de Donetsk-Sud : une attaque a été repoussée près de la localité de Priyoutnoïé dans la région de Zaporojié. Les détachements de deux brigades d'infanterie navale ont été pris pour cibles. Les pertes de Kiev se chiffrent jusqu'à 230 hommes tués, deux blindés, trois véhicules et deux canons automoteurs Gvozdika.Axe de Zaporojié: cinq attaques ont été contrées par les troupes russes près des localités de Rabotino et d'Ouspénovka. Plus de 110 militaires ont été éliminés; quatre chars, trois blindés, quatre véhicules, un canon automoteur polonais Krab et quatre systèmes d'artillerie de production américaine M777 ont été détruits.Axe de Krasny Liman: les troupes du groupement Centre soutenues par les frappes d’artillerie, d’aviation et de systèmes lourds de lance-roquettes multiples, ont repoussé trois attaques ennemies où jusqu'à 80 soldats ont été tués. Kiev y a aussi perdu trois blindés et deux pick-up.Axe de Kherson: près de 30 militaires ont été neutralisés, deux véhicules, deux obusiers D-30 et un Msta B ont été détruits. Un groupe de sabotage et de renseignement a également été mis en échec.Autres armes détruitesLes forces armées russes ont également intercepté 4 roquettes de HIMARS et 42 drones. Elles ont aussi réussi à raser cinq entrepôts de munitions et de carburant de l’armée ukrainienne.Un poste de commandement a été aussi bombardé près de la localité Zelioniy Gaï dans la région de Nikolaïev, ainsi qu'un radar et deux lanceurs du système de défense anti-aérienne S-300PS.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé du personnel et du matériel militaire dans 153 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 462 avions, 246 hélicoptères et 6.012 drones. Elle a détruit 433 systèmes de défense sol-air, 11.467 chars et autres blindés, 1.144 lance-roquettes multiples, 6.024 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 12.408 autres équipements militaires.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, militaires russes