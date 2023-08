https://fr.sputniknews.africa/20230826/deux-especes-de-dinosaures-jusqualors-inconnues-decouvertes-au-maroc-1061646760.html

Deux espèces de dinosaures jusqu’alors inconnues découvertes au Maroc

Deux espèces de dinosaures jusqu’alors inconnues découvertes au Maroc

Des paléontologues ont mis au jour les restes fossilisés de deux espèces de dinosaures au Maroc jusqu'alors inconnues. Cette trouvaille vient éclairer la fin... 26.08.2023, Sputnik Afrique

Deux nouvelles espèces de dinosaures ont été découvertes au Maroc, près de Casablanca, par une équipe de scientifiques du Milner Center for Evolution de l’Université de Batn, au Royaume-Uni, selon une étude publiée le 22 août dans la revue Cretaceous Research.La première espèce est représentée par un os du pied d’un prédateur d’environ 2,5 mètres de long, et l’autre par le tibia d’un carnivore qui en mesurait environ cinq.Selon les paléontologues, il s’agit de fossiles de "cousins primitifs" du tyrannosaure, datés de la fin du Crétacé. Les deux spécimens sont issus de la famille des abélisauridés (ou des abélisaures), une famille de dinosaures carnivores.La trouvaille montre que la région qui correspond à l’Afrique aujourd’hui, dans le continent du Gondwana, abritait diverses espèces de dinosaures juste avant leur extinction massive provoquée par un astéroïde il y a 66 millions d’années.Cité par Science Daily, Nick Longrich, qui dirige l’étude, s’est dit surpris par cette découverte:Une zone de diversitéD’après l’étude, les dinosaures semblent être restés divers au Maroc et prospères jusqu’à la fin, à la différence de l’ouest de l’Amérique du Nord.

