Des scientifiques révèlent le scénario exact à l’origine de l’extinction des dinosaures

Plus de précisions ont été apportées sur les circonstances de la disparition des dinosaures, il y a 66 millions d’années. Des chercheurs de l’Université du Michigan aux États-Unis assurent qu’après l’impact d’un astéroïde sur la Terre un autre phénomène naturel a suivi, à savoir un tsunami d’une force inégalée.Selon les chercheurs, des vagues hautes d’un kilomètre auraient parcouru les océans depuis le point d’impact de l’astéroïde, dans la péninsule du Yucatán au Mexique. Avant d'arriver à ces conclusions, les auteurs de l'étude ont effectué des observations sur les côtes orientales des îles nord et sud de la Nouvelle-Zélande. Les sédiments qu’ils ont trouvé étaient perturbés et incomplets, ce qui constitue pour eux une preuve de l’ampleur du tsunami.Une puissance 30.000 fois supérieure au tsunami de 2004Les chercheurs ont expliqué que le tsunami aurait débuté deux minutes et demie après l’impact où un mur d’eau de 4,5 kilomètres se serait formé. Dix minutes plus tard, à 220 kilomètres de l’impact, une vague d’environ 1,5 kilomètre de hauteur sous la forme d’un anneau aurait balayé tout sur son passage, plus particulièrement vers l’est et le nord-est.48 heures plus tard, elle aurait touché la plupart des rivages du monde. Sa force est estimée à 30.000 fois supérieure au tsunami qui s'est produit dans l'océan Indien en décembre 2004 et a tué plus de 230.000 personnes.

