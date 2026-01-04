En continu: Maduro et son épouse extradés aux États-Unis

L’Union africaine suit avec une vive préoccupation la situation au Venezuela et l'enlèvement du Président Maduro.

Voici comment l'organisation y a réagi dans un communiqué:

réaffirme son attachement indéfectible à la souveraineté des États, principe fondamental du droit international;

souligne l’importance du règlement pacifique des différends;

exprime sa solidarité avec le peuple vénézuélien et réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la paix;

appelle toutes les parties concernées à faire preuve de retenue.