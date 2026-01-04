Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260104/en-continu-maduro-et-son-epouse-extrades-aux-etats-unis---1082143856.html
En continu: Maduro et son épouse extradés aux États-Unis
En continu: Maduro et son épouse extradés aux États-Unis
Sputnik Afrique
Durant la nuit du 3 au 4 janvier, le Président vénézuélien et sa femme, Cilia Flores, ont été amenés à New York, dans les locaux de la DEA (Drug Enforcement... 04.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-04T07:33+0100
2026-01-04T07:42+0100
nicolas maduro
états-unis
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/04/1082141200_0:72:800:522_1920x0_80_0_0_360cb48a5a2e5996bccf8465700d269e.jpg
états-unis
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/04/1082141200_5:0:796:593_1920x0_80_0_0_a3982178f06332afd2f1c836c1c744f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nicolas maduro, états-unis, новый онлайн для белой редактуры
nicolas maduro, états-unis, новый онлайн для белой редактуры
Premières images de Maduro à New York - Sputnik Afrique

En continu: Maduro et son épouse extradés aux États-Unis

07:33 04.01.2026 (Mis à jour: 07:42 04.01.2026)
S'abonner
Durant la nuit du 3 au 4 janvier, le Président vénézuélien et sa femme, Cilia Flores, ont été amenés à New York, dans les locaux de la DEA (Drug Enforcement Administration). Selon les médias, ils devraient être détenus au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.
Moments forts
Les plus récents d'abordLes plus anciens d'abord
07:42 04.01.2026
Au moins 40 personnes ont été tuées lors de l'attaque américaine contre le Venezuela - médias US
07:36 04.01.2026
L’Union africaine suit avec une vive préoccupation la situation au Venezuela et l'enlèvement du Président Maduro.
Voici comment l'organisation y a réagi dans un communiqué:
réaffirme son attachement indéfectible à la souveraineté des États, principe fondamental du droit international;
souligne l’importance du règlement pacifique des différends;
exprime sa solidarité avec le peuple vénézuélien et réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la paix;
appelle toutes les parties concernées à faire preuve de retenue.
07:36 04.01.2026
La Colombie a convoqué des réunions du Conseil de sécurité de l'Onu et du Conseil de l'Organisation des États américains sur le Venezuela.
07:35 04.01.2026
07:34 04.01.2026
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Une porte-parole de l'armée américaine a refusé de commenter l'éventuelle implication des forces américaines dans les attaques contre Caracas — médias US - Sputnik AfriqueEn continu: Les USA vont gouverner le Venezuela jusqu'à la transition du pouvoir, promet TrumpHier, 08:59
Les plus récents d'abordLes plus anciens d'abord
loader
EN DIRECT
Заголовок открываемого материала
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала