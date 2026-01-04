En continu: Maduro et son épouse extradés aux États-Unis

S'abonner
Durant la nuit du 3 au 4 janvier, le Président vénézuélien et sa femme, Cilia Flores, ont été amenés à New York, dans les locaux de la DEA (Drug Enforcement Administration). Selon les médias, ils devraient être détenus au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.
07:42 04.01.2026
Au moins 40 personnes ont été tuées lors de l'attaque américaine contre le Venezuela - médias US
07:36 04.01.2026
L’Union africaine suit avec une vive préoccupation la situation au Venezuela et l'enlèvement du Président Maduro.
Voici comment l'organisation y a réagi dans un communiqué:
réaffirme son attachement indéfectible à la souveraineté des États, principe fondamental du droit international;
souligne l’importance du règlement pacifique des différends;
exprime sa solidarité avec le peuple vénézuélien et réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la paix;
appelle toutes les parties concernées à faire preuve de retenue.
07:36 04.01.2026
La Colombie a convoqué des réunions du Conseil de sécurité de l'Onu et du Conseil de l'Organisation des États américains sur le Venezuela.
07:35 04.01.2026
07:34 04.01.2026