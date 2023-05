https://fr.sputniknews.africa/20230521/un-mosasaure-aux-dents-de-tournevis-decouvert-au-maroc-1059396336.html

Un mosasaure aux dents de tournevis découvert au Maroc

Un fossile d’une nouvelle espèce de mosasaure, un lézard de l’époque des dinosaures, avec des dents rappelant un tournevis cruciforme a été découvert au Maroc... 21.05.2023, Sputnik Afrique

Une équipe de chercheurs britanniques a découvert au Maroc une nouvelle espèce de mosasaure, un lézard marin vieux de 66 millions d’années, qui a d’étranges dents striées contrairement à celles de tout autre reptile connu par des scientifiques, a annoncé l’Université de la ville britannique de Bath.De son côté, pour le Dr Nick Longrich du Centre Milner pour l’évolution de l’Université de Bath, cela est une surprise, rassurant qu’un tel vertébré n’a pas encore été sujet d’étude.Les représentants de la nouvelle espèce, baptisée Stelladens mysteriosus, avaient environ deux fois la taille d’un dauphin, selon l’Université de Bath.La plupart des mosasaures avaient deux crêtes dentelées en forme de lames à l’avant et à l’arrière de la dent pour aider à couper les proies, mais le Stelladens en avait de quatre à six qui descendaient le long des dents.La faune a produit un nombre incroyable de surprises, note à ce propos Nour-Eddine Jalil, professeur au Muséum d’histoire naturelle et chercheur à l’Univers Cadi Ayyad au Maroc.L’Afrique et sa biodiversitéEn plus de plusieurs autres découvertes récentes en Afrique, cela insinue que les mosasaures et autres reptiles marins évoluaient rapidement jusqu’à la disparition des dinosaures, selon les scientifiques.

