Sabotage des Nord Stream: la piste ukrainienne resurgirait dans l'enquête

Sabotage des Nord Stream: la piste ukrainienne resurgirait dans l'enquête

Les sources allemandes proches de l’enquête officielle sur les attaques contre les gazoducs Nord Stream dans la mer Baltique en septembre 2022, affirment que les traces de ce sabotage se concrétisent de plus en plus sur la piste ukrainienne, alors que l’implication de Moscou semble peu probable, informe la chaîne allemande ZDF.Les preuves actuellement disponibles démontreraient l’implication d’agents d’origine ukrainienne dans les explosions. Les enquêteurs se concentreraient sur un commando de six hommes qui se trouvaient à bord du voilier Andromeda soupçonné d’avoir été utilisé pour transporter les explosifs vers les gazoducs. Les données techniques analysées par les enquêteurs ont permis de constater que l’équipe du voilier s’était rendue en Ukraine avant et après les attentats, toujours selon l’information de ZDF.Crime commis par des Ukrainiens à l’insu de Zelensky?La chaîne présume également l’existence d’une vidéo de suspects enregistrée au port polonais de Kołobrzeg où l’Andromeda aurait fait une escale.Par ailleurs, les autorités allemandes et particulièrement le chancelier fédéral Olaf Scholz, qui suit de près le dossier, affirment que l’équipe de Zelensky n’est pas impliquée dans les attaques contre les Nord Stream qui auraient été organisées par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valeri Zaloujny, à l’insu du Président.Le Wall Street Journal avait auparavant indiqué que les enquêteurs allemands étudiaient des données pouvant indiquer que les saboteurs des gazoducs Nord Stream 1 et 2 avaient une base opérationnelle en Pologne.Selon les informations à disposition du magazine américain, les experts ont conclu que le yacht Andromeda avait quitté le port de l'île danoise de Christiansö. Quelques jours avant les explosions, le yacht serait entré dans les eaux territoriales de la Pologne pour des raisons qui n’ont pas encore été établies, notait le journal.Qui sont les réels responsables, selon Moscou et Seymour HerschMoscou, mais aussi de nombreux analystes et hommes politiques ont largement critiqué l’hypothèse sur l’implication du yacht Andromeda et de l’Ukraine.Seymour Hersch, journaliste et écrivain américain lauréat du prix Pulitzer, a qualifié de non crédible cette version relayée par les médias allemands. Dans sa propre enquête, Seymour Hersh dément les hypothèses avancées par Washington et Berlin. D’après lui, c’était le Président Joe Biden qui avait pris la décision de faire sauter les conduites.Dans son article de février dernier, M.Hersh indique que c’étaient des plongeurs de l’US Navy qui avaient posé des explosifs sur les Nord Stream pendant les exercices navals Baltops-2022 de l’Otan. Les engins explosifs avaient été actionnés plus tard par des spécialistes norvégiens, affirme Seymour Hersh.Sabotage des Nord StreamLe sabotage des gazoducs Nord Stream a lieu le 26 septembre 2022 en mer Baltique. Il a provoqué d'importantes fuites de gaz. La première, sur Nord Stream 2 a été découverte au sud-est de l'île danoise de Bornholm. Plusieurs heures plus tard, deux autres fuites ont été signalées sur Nord Stream 1 au nord-est de l'île.Moscou a qualifié les explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2 d’acte de terrorisme international. La Russie appelle à mener une enquête internationale pour identifier les responsables.

