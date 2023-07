https://fr.sputniknews.africa/20230706/washington-aurait-blame-kiev-pour-lattaque-contre-les-nord-stream-1060362602.html

Washington aurait blâmé Kiev pour l’attaque contre les Nord Stream

Washington aurait blâmé Kiev pour l’attaque contre les Nord Stream

06.07.2023, Sputnik Afrique

La Maison-Blanche a tacitement exprimé son déplaisir au gouvernement ukrainien à propos du sabotage des gazoducs Nord Stream, selon Newsweek.

Peu après l’attaque contre les gazoducs Nord Stream en septembre dernier la Maison-Blanche en a fait grief au gouvernement ukrainien, signale Newsweek dans un article consacré aux activités de la CIA en Ukraine.Selon le magazine, ces actes ont soulevé des questions sur l'une des principales responsabilités de la CIA en matière de renseignement: en savoir suffisamment sur ce que les Ukrainiens prévoient pour les influencer.Une enquête pointant le chef de l’armée ukrainienneSelon une enquête réalisée par des journalistes de la NOS (Pays-Bas), Die Zeit et ARD (Allemagne), la CIA a mis l'Ukraine en garde contre les tentatives de détruire les gazoducs des mois avant l'attaque, après avoir reçu une information des renseignements militaires néerlandais.L’enquête révèle que le sabotage des Nord Stream a été organisé par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valeri Zaloujny.Détourner l’attention du publicDébut juin, le Washington Post a publié une enquête selon laquelle une agence de renseignement d’un pays européen avait prévenu la CIA en juin 2022 que les forces spéciales ukrainiennes comptaient faire sauter les gazoducs Nord Stream.Le journaliste américain Seymour Hersch, qui avait révélé début février que l’attaque avait été menée à l'initiative de l'administration Biden, avec le consentement de ce dernier et la complicité de la Norvège, a précédemment affirmé que la piste ukrainienne avait été élaborée par la CIA et le renseignement allemand, pour détourner l’attention du public.

