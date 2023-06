https://fr.sputniknews.africa/20230607/nouvelle-hypothese-sur-le-sabotage-des-nord-stream-la-cia-inculpe-larmee-ukrainienne-1059779979.html

Nouvelle hypothèse sur le sabotage des Nord Stream: la CIA inculpe l’armée ukrainienne?

Nouvelle hypothèse sur le sabotage des Nord Stream: la CIA inculpe l’armée ukrainienne?

Le Washington Post a dévoilé une nouvelle hypothèse concernant les explosions qui avaient endommagé les gazoducs Nord Stream en septembre 2022. Selon le... 07.06.2023, Sputnik Afrique

La Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis a reçu dès juin 2022 des informations selon lesquelles l’armée ukrainienne préparait une attaque contre les gazoducs Nord Stream, soit trois mois avant l’acte de sabotage en mer Baltique, a annoncé le 6 juin le Washington Post.Selon le journal, une agence de renseignement européenne en a informé la CIA en se référant à une personne d’origine ukrainienne préférant rester anonyme. Le quotidien cite des informations issues des documents confidentiels mis en ligne sur la plateforme Discord et ayant provoqué un scandale aux États-Unis en avril dernier.Ainsi, le Washington Post indique qu’une équipe de six plongeurs militaires ukrainiens répondant directement au commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeri Zaloujniï, devait organiser cette attaque contre les pipelines sous-marins. Le général Zaloujniï aurait supervisé personnellement ces préparatifs à l’insu du Président Zelensky, révèle le journal tentant de détourner ainsi les suspicions des services spéciaux américains.Pour rendre son hypothèse plus crédible, le quotidien américain relate des informations de certains enquêteurs allemands selon lesquelles une équipe de six personnes équipées de faux passeports aurait emprunté un voilier depuis le port de Rostock, en Allemagne, pour conduire l’opération. La société polonaise ayant loué le voilier serait en fait détenue par des Ukrainiens, détaille le Washington Post.Le quotidien affirme en outre que les États-Unis, après avoir été prévenus du supposé projet d’attaque, en ont averti des alliés, dont l’Allemagne.Le scénario "ukrainien" est élaboré par la CIA, selon Seymour HerschLe journaliste et écrivain américain Seymour Hersch a précédemment affirmé que la piste ukrainienne avait été élaborée par la CIA et le renseignement allemand, pour détourner l’attention du public. Cette piste avait été relayée par le Spiegel après la publication par M.Hersch de son enquête pointant Washington comme premier responsable. Selon lui, l’hypothèse relayée par les médias allemands sur l’implication du yacht ukrainien Andromeda dans les actes de sabotage contre les Nord Stream ne peut être crédible.Le journaliste dénonce le fait que les médias mainstream ne veulent pas analyser les informations sur la participation des États-Unis dans le sabotage des Nord Stream et ne posent pas de questions aux autorités allemandes et américaines.Dans un article publié sur son blog le 8 février, Seymour Hersh indique que l’attaque a été menée à l'initiative de l'administration Biden, avec le consentement de ce dernier et la complicité de la Norvège, sous couverture de Baltops22, exercice militaire annuel de l'Otan organisé en juin 2022.

