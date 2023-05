https://fr.sputniknews.africa/20230530/moscou-implique-dans-le-sabotage-des-nord-stream-absurdite-absolue-pour-seymour-hersch-1059604923.html

Moscou impliqué dans le sabotage des Nord Stream? "Absurdité absolue" pour Seymour Hersch

Moscou impliqué dans le sabotage des Nord Stream? "Absurdité absolue" pour Seymour Hersch

Le journaliste américain Seymour Hersch a qualifié d’absurdes les récentes hypothèses sur l’implication de la Russie dans les actes de sabotage contre les... 30.05.2023, Sputnik Afrique

Les scénarios de participation de la Russie aux attaques contre ses propres gazoducs Nord Stream survenues le 26 septembre 2022 ne supportent aucune critique, a déclaré le journaliste et lauréat du prix Pulitzer de la littérature Seymour Hersch dans son interview au magazine suisse Neue Zurcher Zeitung accordé ce mardi 30 mai.Il a également commenté une autre hypothèse relayée depuis peu par les médias allemands et jetant des soupçons sur le yacht ukrainien Andromeda. Celui-ci ne peut être non plus crédible, selon lui.La CIA derrière les attaques et les fausses hypothèsesSeymour Hersh a précédemment affirmé que ce scénario "ukrainien" avait été élaboré par la CIA et le renseignement allemand, pour détourner l’attention du public. Cette piste avait été relayée par le Spiegel après la publication par M.Hersch de son enquête pointant Washington comme premier responsable.Le journaliste dénonce le fait que les médias mainstream ne veulent pas analyser les informations sur la participation des États-Unis au sabotage des Nord Stream. Il a affirmé qu’aucun journaliste occidental ne pose aucune question ni au gouvernement américain, ni au conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, ni au secrétaire d’État Antony Blinken ni aux services secrets des États-Unis.Dans un article publié sur son blog le 8 février, Seymour Hersh indique que l’attaque a été menée à l'initiative de l'administration Biden, avec le consentement de ce dernier et la complicité de la Norvège, sous couverture de Baltops22, exercice militaire annuel de l'Otan organisé en juin 2022.

