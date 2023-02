https://fr.sputniknews.africa/20230208/des-plongeurs-de-lus-navy-derriere-le-sabotage-du-nord-stream-affirme-un-journaliste-americain-1057862705.html

Des plongeurs de l’US Navy derrière le sabotage des Nord Stream, affirme un journaliste américain

Le sabotage des gazoducs des Nord Stream 1 et 2 fin septembre a été autorisé par l’administration Biden et a été organisé par la marine US, affirme le journaliste d'investigation américain Seymour Hersh. L’homme a déjà assumé auprès de Sputnik ses déclarations.D’après le journaliste, le sabotage a été précédé par "plus de neuf mois de débats très secrets au sein de la communauté de la sécurité nationale" sur "la meilleure façon" d'atteindre l’objectif.

