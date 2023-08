https://fr.sputniknews.africa/20230823/lalgerie-digne-detre-membre-des-brics-selon-un-parlementaire-algerien-1061550403.html

L’Algérie "digne" d’être membre des BRICS, selon un parlementaire algérien

L’Algérie "digne" d’être membre des BRICS, selon un parlementaire algérien

La Nouvelle Banque de développement des BRICS brisera le monopole des institutions financières occidentales, avance à Sputnik le parlementaire algérien... 23.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-23T10:53+0200

2023-08-23T10:53+0200

2023-08-23T10:53+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

nouvelle banque de développement (ndb)

algérie

institutions

monopole

hégémonie

dépendance

abdelmadjid tebboune

brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/16/1061523164_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_996ef82eb8e046093cc546ef114771ea.jpg

Abdelsalam Bashagha, membre du comité des affaires étrangères du Parlement algérien, a évoqué pour Sputnik les avantages pour les pays du Sud global de la Nouvelle Banque de développement (NDB) des BRICS par rapport aux institutions financières de l’Occident qui rendent le monde dépendant au dollar.M.Bashagha rappelle que depuis plusieurs dizaines d’années Washington et les pays occidentaux profitent de la dépendance générale au dollar, d’où des abus conduisant à des sanctions et au gel des comptes indésirables.Une banque pour éviter la dépendanceA contrario, la NDB crédite les pays en monnaies nationales sans demander aucune réforme politique ou économique."Cette transparence laisse entendre que les pays ne tombent dans aucune dépendance vis-à-vis du créancier", commente le parlementaire.Il va de soi qu’à terme la NDB affaiblira sensiblement, voire réduira à néant, les capacités de Washington d’introduire des blocages. Le recours à ces derniers est bien connu par les pays des BRICS et du Sud global.L’Algérie déjà prête à participer à la NBDLe parlementaire a fait savoir que l’Algérie attendait l’examen dans les meilleurs délais de sa demande d’adhésion aux BRICS. D’autant plus que le Président algérien Abdelmadjid Tebboune avait indiqué que le pays était "prêt à coopérer avec la Banque dès à présent"."L’Algérie est prête à débloquer sans tarder une somme équivalente à 1,5 milliard de dollars. Je pense que notre pays pourra alors se montrer digne d’être membre du groupe."Construire ensemble un monde multipolaireL’Algérie fait partie des nombreux pays à avoir déposé leur demande d’adhésion aux BRICS. Les positions et intérêts nationaux de certains pays diffèrent sensiblement, ce qui est normal au sein d’un groupe global, selon le parlementaire.Participez et suivez le déroulement de la journée sur Telegram, TikTok, Odysee, Facebook*, X et Threads* à l'aide du hashtag #BRICS2023. L’équipe de Sputnik est présente sur place pour vous livrer des reportages, interviews et analyses.*Meta (Facebook et Instagram) est interdit en Russie pour activités extrémistes.

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nouvelle banque de développement (ndb), algérie, institutions, monopole, hégémonie, dépendance, abdelmadjid tebboune, brics