Pourquoi l'Algérie se rend-elle au sommet des BRICS?

Pourquoi l’Algérie se rend-elle au sommet des BRICS?

Alger compte faire émerger un "système économique mondial plus juste" en participant au sommet des BRICS, selon le ministre des Finances Laaziz Faid

Les idées claires. Alger se rend au sommet des BRICS pour promouvoir le multilatéralisme et la refonte du système économique mondial, explique dans un communiqué le ministre des Finances Laaziz Faid, représentant algérien pour la rencontre.L'Algérie partage par ailleurs la philosophie des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), qui vise à faire émerger un monde plus multipolaire. Le pays souhaite "contribuer au "renforcement d'un multilatéralisme juste et à la réforme de la gouvernance mondiale", a souligné le ministère.Le représentant algérien discutera en outre avec des responsables de certains pays membres ou non membres en marge de l'événement, dans une optique de coopération avec l'Algérie.Alger toque à la porteL'Algérie fait part de sa volonté d'adhérer au groupe des cinq depuis plusieurs mois. Le pays a fait une demande d'adhésion officielle. Début juin, son Président, Abdelmadjid Tebboune, avait ainsi déclaré que les BRICS pourraient "aider le développement plus que d'autres organisations internationales".En attendant une entrée définitive dans le groupe, l'Algérie pourrait obtenir le statut d'observateur. Alger a par ailleurs demandé le soutien de New Delhi pour adhérer à la Nouvelle Banque de développement, organe financier des BRICS.Le 15e sommet des BRICS se déroulera à Johannesburg, du 22 au 24 août. Plusieurs dirigeants d'Afrique et du Sud global ont été invités, mais aucun occidental, même si le Président Emmanuel Macron avait lancé l'idée d'une participation française, avant de se faire claquer la porte au nez. Le continent européen ne sera cependant pas absent des débats, puisque la Biélorussie a aussi été conviée.

