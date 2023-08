https://fr.sputniknews.africa/20230809/brics-tebboune-evoque-un-statut-dobservateur-pour-lalgerie-1061202637.html

BRICS: Tebboune évoque un statut d'observateur pour l'Algérie

BRICS: Tebboune évoque un statut d'observateur pour l'Algérie

L’Algérie, candidate de longue date à l’entrée des BRICS, commencera par un statut d’observateur, a fait savoir le Président algérien. Selon lui, le principe... 09.08.2023, Sputnik Afrique

L’Algérie bénéficie du soutien des BRICS et a obtenu l’accord du groupe pour la "première phase", a fait savoir le Président algérien à une quinzaine de jours du sommet des BRICS à Johannesburg.Les membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) n’ont pas encore tranché sur les critères à retenir pour accepter de nouveaux membres, selon lui. Pourtant, "ce qui nous encourage est que les acteurs des BRICS nous soutiennent, à l’image de la Russie, de la Chine, de l’Afrique du Sud et même du Brésil".L’Algérie a pour la première fois exprimé sa volonté d’adhérer aux BRICS fin juillet 2022. À la mi-juin 2023, lors d’une visite d’État en Russie, Abdelmadjid Tebboune a demandé d’accélérer l’entrée du pays dans le groupe.Le sommet des BRICS, qui abordera la question de l'élargissement du groupe et les critères d’adhésion, aura lieu du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud.Vision géopolitiqueLe principe algérien de non-alignement est très proche de l’ADN des BRICS, selon Abdelmadjid Tebboune.Il a souligné que les BRICS sont un pôle économique "qui peut avoir une coloration politique et qui est en phase de constitution". Pour lui, "l’Algérie et la Chine militent pour un monde multipolaire", car "un monde unipolaire n’est plus possible".

