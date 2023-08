https://fr.sputniknews.africa/20230822/apres-les-f-16-kiev-voudrait-des-missiles-jassm-pour-reprendre-la-crimee-1061520207.html

Après les F-16, Kiev voudrait des missiles JASSM pour reprendre la Crimée

2023-08-22T11:52+0200

L'Ukraine ne cesse de réclamer à l'Occident davantage d'armes. Après avoir reçu l'aval de Washington pour la remise d'avions de chasse F-16 à Kiev, celui-ci veut désormais être doté de missiles de croisière JASSM. En effet, le F-16 n'est pas encore compatible avec le Storm Shadow ou le SCALP, mais il est compatible avec le JASSM. En associant des F-16 à des JASSM, "l'armée de l'air ukrainienne pourrait doubler sa force de frappe en profondeur". Cela pourrait l'aider "à atteindre l'un de ses principaux objectifs", à savoir récupérer la péninsule de Crimée, rattachée à la Russie à l'issue d'un référendum il y a neuf ans, relate le magazine Forbes."Les F-16 chargés de JASSM pourraient être essentiels au plan à long terme du ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, visant à reprendre la Crimée 'sans combat'", écrit le média en citant Brynn Tannehill, analyste pour la RAND Corporation en Californie.Or, selon l'analyste, il reste un long chemin à parcourir avant que les F-16 ne soient mis en service en Ukraine, et "la question reste ouverte" de savoir dans quelle mesure ils affecteraient l'issue du conflit. Des livraisons dangereusesComme l'avait confirmé à Sputnik un haut responsable de l'administration américaine, Washington avait donné son aval au transfert à Kiev d'avions de chasse F-16 du Danemark et des Pays-Bas. Leur nombre total s'élève à 61, dont 19 viendront de Copenhague et 42 d'Amsterdam.L'ambassadeur d'Ukraine en France Vadim Omeltchenko a confirmé au média Levy bereg que Paris avait remis à Kiev un premier lot de missiles SCALP.Selon le chef de la diplomatie russe, les États-Unis et leurs satellites créent des risques de conflit direct avec la Russie, ce qui est lourd de conséquences catastrophiques. L'apparition en Ukraine de F-16 capables de porter des armes nucléaires sera considérée par Moscou comme une menace nucléaire venant de l'Occident.

