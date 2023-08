Les écueils du don par le Danemark de 19 avions de chasse F-16 à l'Ukraine

https://fr.sputniknews.africa/20230821/les-ecueils-du-don-par-le-danemark-de-19-avions-de-chasse-f-16-a-lukraine-1061491668.html

Avec les Pays-Bas, le Danemark assurera la formation de l'armée de l'air ukrainienne à l'utilisation, entre autres, d'avions de chasse américains F-16. Copenhague fournira à Kiev 19 aéronefs de ce type, après l’aval donné par la Maison-Blanche pour leur transfert à l’Ukraine. "La formation des pilotes ukrainiens est la première étape nécessaire pour leur donner les compétences […] pour pouvoir utiliser les avions", a indiqué le ministre de la Défense Jakob Ellemann-Jensen, cité par la presse nationale. Cependant, il faudra du temps pour que la prochaine étape se produise, à savoir la fourniture même des avions à Kiev, a-t-il noté.De son côté, le ministre des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen a souligné que le Danemark ferait tout son possible pour que davantage de pays puissent contribuer à la livraison des F-16 dont l'Ukraine a besoin pour renforcer sa défense aérienne.Une tâche complexeLe transfert de F-16 représente toutefois une tâche assez complexe, avertit l'expert militaire Vladimir Kornilov. Outre l'engin, il faut avoir "tout un système incluant des bases aériennes, des contrôleurs aériens, des ingénieurs de bord, du personnel opérationnel, des radars, du combustible, des pièces de rechange, des munitions, des experts, des robots et des pistes d'atterrissage qui fonctionnent bien".Le quotidien suédois Svenska Dagbladet conclut pour sa part que même si Kiev disposait de F-16, cela ne changerait pas la donne. Car l'Ukraine ne pourrait pas s'en servir avant le printemps ou l'été 2024, voire plus tard. Pour Arash Heydarian Pashakhanlou, de l'Université suédoise de la défense, il ne faut pas croire que l'Ukraine remportera la guerre uniquement grâce aux F-16. C'est l'interaction avec l'armée de terre qui aura une importance cruciale, selon lui. Pour le nombre d'avions, la Russie dépassera toujours l'Ukraine, a-t-il ajouté. Et la perte d'un chasseur sera plus sensible pour Kiev que pour Moscou.Visite de ZelenskyLe Président ukrainien a entre-temps annoncé que la formation des pilotes a déjà commencé au Danemark et devrait être accélérée. Et de rappeler que 42 avions de chasse devaient être fournis par les Pays-Bas. Il a salué dimanche soir cette décision "historique" des deux pays. Le Danemark et les Pays-Bas ont accueilli Volodymyr Zelensky dimanche lors de visites surprises. M. Zelensky a été accueilli au Danemark par la Première ministre Mette Frederiksen, le ministre des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen et le ministre de la Défense Jakob Ellemann-Jensen.Selon la chef du gouvernement danois, les avions promis seront livrés à Kiev progressivement: six vers la fin de l'année, huit en 2024 et cinq en 2025.Les États-Unis ont approuvé vendredi l'envoi par le Danemark et les Pays-Bas d'avions de combat F-16 à l'Ukraine une fois les pilotes ukrainiens formés. Cette formation, par une coalition de onze pays, devrait s'achever d'ici le début 2024.

