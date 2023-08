"Désastre pour l’Ukraine et l’humanité": un politicien américain sur l’envoi de F-16 à l’Ukraine

https://fr.sputniknews.africa/20230820/desastre-pour-lukraine-et-lhumanite-un-politicien-americain-sur-lenvoi-de-f-16-a-lukraine-1061468335.html

Bien que positif pour l’industrie militaire, le transfert de chasseurs américains F-16 à Kiev tournera au désastre pour l’Ukraine, de même que pour toute... 20.08.2023, Sputnik Afrique

Les réactions se multiplient après l’aval, donné par la Maison-Blanche, pour le transfert à l’Ukraine d’avions F-16 du Danemark et des Pays-Bas. Cette décision pourra avoir des répercussions néfastes globales, alerte le politicien américain Robert F. Kennedy, neveu du Président John F. Kennedy.L’homme politique, qui vise l’élection présidentielle sous la promesse de "finir toutes les guerres sans fin" s’interroge sur la non-tenue de négociations.Ce n’est pas la première prise de position de Robert F. Kennedy concernant le conflit ukrainien. En mai, il a avancé que les États-Unis essuyaient un revers face à la Russie qui les domine du point de vue de l’artillerie. En juin, il a déclaré que Washington avait implanté des laboratoires biologiques "partout dans le monde, en Ukraine et ailleurs, qui développent toutes sortes d’armes biologiques hideuses".Pas un "remède magique"Précédemment, un militaire américain a estimé que les F-16 auront une utilité limitée pour l'Ukraine et ne seront pas "le remède magique".En cause, le déploiement massif de défenses antiaériennes par la Russie et par l’Ukraine, a déclaré le 18 août le général James Hecker, commandant des Forces aériennes américaines en Europe. Cela empêche l'une ou l'autre partie du conflit d'acquérir une supériorité aérienne, selon lui.Aval capitalCette semaine Washington a décidé d'approuver le transfert à Kiev de F-16 du Danemark et des Pays-Bas, en donnant à ces pays des garanties écrites. Kiev recevra ainsi des avions lorsque les pilotes auront été formés.L’entraînement connait pourtant des retards. Le groupe de six premiers pilotes n’aura pas terminé sa formation avant l’été prochain, a écrit le Washington Post. Un deuxième groupe devrait être prêt six mois plus tard, soit fin 2024.De son côté, l'Ukraine ne s'attend pas à piloter des F-16 au combat cette année, avait fait savoir la veille Yuriy Ihnat, porte-parole des forces aériennes du pays.

