Voici où les États-Unis ont perdu face à la Russie dans le conflit en Ukraine, selon Robert Kennedy

Voici où les États-Unis ont perdu face à la Russie dans le conflit en Ukraine, selon Robert Kennedy

Sur le champ de bataille en Ukraine, les États-Unis essuient un revers face à la Russie qui les domine du point de vue de l'artillerie, indique Robert Kennedy...

Fournisseurs d’énormes aides militaires à l’Ukraine, les États-Unis sont incapables de suppléer à leurs réserves de munitions d’artillerie, a déclaré Robert Kennedy Jr., candidat à la présidentielle et neveu du 35-ème Président John Kennedy.De plus, "les Russes ne peuvent pas perdre" dans ce conflit, car "c’est existentiel pour eux".Implication directe de WashingtonD’après lui, toutes les actions du gouvernement américain visent à prolonger au maximum les hostilités, dès le début.Parmi celles-ci, M. Kennedy a cité certaines déclarations du Président Biden et du chef de la Défense, Lloyd Austin. Notamment, leurs discours sur le soutien de l’Ukraine jusqu’au bout, tout comme sur l’épuisement des forces armées russes. Enfin, le candidat démocrate a rappelé que Washington cherchait toujours à changer le pouvoir en Russie.Moscou a à plusieurs reprises condamné les nombreuses livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine en déclarant qu’elles ne feraient que prolonger le conflit. Le Kremlin a d’ailleurs averti que toute cargaison militaire deviendrait une cible légitime.

