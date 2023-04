Un an de livraisons à l’Ukraine: quels pays ont envoyé des armes?

https://fr.sputniknews.africa/20230426/un-an-de-livraisons-a-lukraine-quels-pays-ont-envoye-des-armes-1058872564.html

Il y a tout juste un an était créé le format Rammstein, censé coordonner l'envoi d'armes occidentales à l'Ukraine. Sputnik dresse le bilan des livraisons... 26.04.2023

Le 26 avril 2022, les États-Unis organisaient la première réunion au format Rammstein, dans le but de livrer des armes occidentales à Kiev. Un an plus tard, ce groupe de contact aura permis de coordonner l’envoi de 55 milliards de dollars de matériel en Ukraine, selon le Pentagone. Sputnik propose un petit tour d’horizon de ces envois.Qui a fourni le plus d'armes?Les donateurs les plus généreux avec l’Ukraine depuis un an sont sans surprise les États-Unis. Washington a en effet envoyé 39,1 milliards de dollars d’aide militaire à Kiev, selon les chiffres de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale.Le Royaume-Uni arrive loin derrière, ayant donné 5,97 milliards de dollars. L’Allemagne complète le podium avec 3,25 milliards de dollars distribués. La Pologne et les Pays-Bas viennent ensuite, avec respectivement environ 2,67 et 2,6 milliards de dollars.Qui a envoyé des chars?Parmi les livraisons les plus symboliques, celles de chars avaient agité les débats en début d’année. 16 pays ont livré ou annoncé qu’ils livreraient ce type d’armements à l’Ukraine. L’Allemagne, longtemps réticente, les Pays-Bas et le Danemark ont envoyé une centaine de chars Leopard 1.Les Leopard 2, plus performants, ont été livrés au compte-gouttes: 8 pour le Canada, 14 pour le Danemark et les Pays-Bas, 14 pour la Pologne et 10 pour l’Espagne. Le Royaume-Uni a engagé 14 chars Challenger 2, promettant de les armer de munitions à l’uranium appauvri, ce qui avait provoqué une polémique.Les États-Unis ont promis de fournir 31 chars Abrams, tout en admettant qu’ils ne seraient d’aucune utilité en Ukraine et qu’il s’agissait surtout de donner l’exemple pour que Berlin fournissent des Leopard.Quelle est l’implication de l’Otan?L’Otan a toujours rejeté les allégations de Moscou selon lesquelles l’organisation menait une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine. Mais l’Alliance atlantique a applaudi à plusieurs reprises les livraisons d’armes à Kiev.Avant même le conflit, de nombreux observateurs avaient déjà pointé du doigt l’attitude agressive de l’Otan vis-à-vis de la Russie et son irrémédiable expansion à l’est. Beaucoup pensent aujourd’hui que cette stratégie a été l’un des ferments de l’escalade.Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait récemment résumé la situation en expliquant que l’Otan avait voulu détruire la Russie pendant des années, mais n’avait finalement fait que la souder plus profondément.

