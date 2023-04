https://fr.sputniknews.africa/20230425/lotan-a-voulu-detruire-la-russie-mais-elle-la-soudee-1058851448.html

"L'Otan a voulu détruire la Russie, mais elle l'a soudée", insiste Lavrov

L'Alliance atlantique a voulu détruire la Russie, mais elle l'a en effet soudée davantage, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. 25.04.2023, Sputnik Afrique

Les tentatives de l'Otan de détruire la Russie n'ont fait que consolider l'unité nationale dans le pays, a estimé le chef de la diplomatie russe en conférence de presse suite à la réunion du Conseil de sécurité de l'Onu.Selon Sergueï Lavrov, les partenaires occidentaux "mentaient sans vergogne" à la Russie à propos de l'extension de l'Otan vers l'Est. Aujourd'hui, des "analystes et politologues indépendants" concluent que "l'Otan a voulu détruire la Russie, mais elle l'a soudée en effet".Fin novembre dernier, le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a assuré que l'Alliance était déterminée à aider l'Ukraine à se défendre contre la Russie "aussi longtemps qu'il le faudra". En réponse, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a qualifié l'Otan de "complice des crimes du régime de Kiev".Plus tôt en avril, la Finlande, qui partage une frontière de près de 1.300 kilomètres avec la Russie, a officiellement adhéré à l'Alliance atlantique. Le Kremlin considère ce geste comme une nouvelle "escalade de la situation" et "une atteinte à la sécurité de la Russie".

