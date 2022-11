https://fr.sputniknews.africa/20221125/lotan-est-complice-des-crimes-du-regime-de-kiev-selon-la-diplomatie-russe-1057083934.html

L'Otan est complice des crimes du régime de Kiev, selon la diplomatie russe

L'Otan est complice des crimes du régime de Kiev, selon la diplomatie russe

L'Otan est complice des crimes du régime de Kiev, selon la diplomatie russe. 25.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-25T11:37+0100

2022-11-25T11:37+0100

2022-11-25T12:12+0100

russie

otan

ukraine

conflit ukrainien

donbass. opération russe

ministère ukrainien de la défense

maria zakharova

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104391/45/1043914514_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_6452a1b1de35fd0fa5999c03cf5a1cf2.jpg

L'Alliance de l'Atlantique Nord est complice des crimes du régime de Kiev, a déclaré ce vendredi la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.C'est ainsi qu'a réagi la responsable sur Telegram aux propos du secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. Selon ce dernier, l'Alliance a élargi considérablement la production en Europe de l'Est d'armements et de munitions de modèles soviétiques nécessaires à l'Ukraine."Aussi longtemps qu'il le faudra"L'Otan est déterminée à aider l'Ukraine à se défendre contre la Russie "aussi longtemps qu'il le faudra" et aidera ce pays à transformer ses forces armées en une armée moderne aux normes occidentales, a-t-il promis en s'adressant aux journalistes ce vendredi.Il a également exhorté les pays à continuer de fournir des systèmes de défense aérienne et d'autres armes à l'Ukraine. Car l'Otan en tant qu'organisation ne fournit pas d'armes.Selon lui, les membres de l'organisation ont livré du carburant, des générateurs, des produits médicaux, du matériel d'hiver et des dispositifs de brouillage de drones, mais il en faudra plus à l'approche de l'hiver, en particulier après les attaques russes sur les infrastructures énergétiques du pays.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, otan, ukraine, conflit ukrainien, ministère ukrainien de la défense, maria zakharova, jens stoltenberg