https://fr.sputniknews.africa/20230404/ladhesion-de-la-finlande-a-lotan-est-une-nouvelle-menace-a-la-securite-russe-annonce-le-kremlin-1058398847.html

L’adhésion de la Finlande à l’Otan est une atteinte à la sécurité russe, annonce le Kremlin

L’adhésion de la Finlande à l’Otan est une atteinte à la sécurité russe, annonce le Kremlin

L’adhésion de la Finlande à l’Otan est une nouvelle escalade de la situation, car l'élargissement de l'Otan constitue une atteinte à la sécurité de la Russie... 04.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-04T11:56+0200

2023-04-04T11:56+0200

2023-04-04T12:58+0200

otan

kremlin

finlande

russie

dmitri peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104399/51/1043995163_0:206:3110:1955_1920x0_80_0_0_92e337e3bdeeacea568e5600ebf23442.jpg

L'élargissement de l'Otan à la Finlande constitue une "atteinte à la sécurité" de la Russie, a déclaré ce 4 avril le porte-parole du Kremlin.Cette démarche de la part d’un pays voisin oblige Moscou à appliquer des contre-mesures tactiques et stratégiques pour assurer sa propre sécurité, poursuit-il. Notamment, la Russie va surveiller de près le déploiement d’infrastructures et d’armes otaniennes sur le territoire finlandais. Et d'ajouter que les militaires russes répondront en temps voulu aux actions d’Helsinki au sein de l’Alliance transatlantique.Plus tard dans la journée, le ministère russe des Affaires étrangères a fait les mêmes déclarations. L’instance a promis diverses mesures pour contrecarrer les menaces otaniennes depuis le territoire finlandais. "La situation en Europe du Nord changera radicalement", a pointé Moscou tout en notant que cette adhésion aura un effet négatif sur les relations entre les deux pays.Relations russo-finlandaisesCependant, "la situation avec la Finlande est radicalement différente par rapport à celle de l’Ukraine", nuance le porte-parole de Vladimir Poutine. En revanche, les relations avec les pays qui rejoignent l’Otan ne peuvent pas rester les mêmes.Le pays nordique devient officiellement le 31e membre de l'Alliance ce 4 avril.

finlande

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

otan, kremlin, finlande, russie, dmitri peskov