Adhésion de la Finlande à l’Otan: changement de la donne dans un coin précis de l’Europe

La Turquie qui refusait depuis mai 2022 de ratifier la candidature de la Finlande à l’adhésion à l’Otan a enfin donné son feu vert. Les conséquences probables... 31.03.2023, Sputnik Afrique

Nikola Mirkovic, président de l'association Ouest – Est et auteur du livre Le martyre du Kosovo, a commenté pour Sputnik les risques découlant de la décision du parlement turc de ce vendredi 31 mars, à savoir lever son veto concernant l’adhésion de la Finlande, un pays neutre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l’Otan.La situation est selon lui regrettable, d’autant plus que les Atlantistes se fixent pour objectif de conquérir l’Europe en optant pour une "issue guerrière plutôt que pacifiste".La Russie devra changer sa stratégieL’abandon de la neutralité, qualifié d’erreur par Vladimir Poutine, pourrait coûter cher à la Finlande."La Finlande étant sur la frontière [de la Russie, ndlr] pourrait être aspirée dans une guerre qui n'est pas forcément la sienne et à laquelle elle n'a pas réfléchi. Ce qui est certain, c'est que la Russie va forcément devoir revoir sa stratégie. Ce n'est pas la même chose d'avoir un pays neutre sur sa frontière ou un pays qui fait partie d'une alliance militaire majeure qui vous a identifié comme ennemi", signale le militant."L’Otan s’emballe"La faute en reviendrait également à l’Otan elle-même qui continue de s’agrandir après avoir réalisé une extension impressionnante, malgré les promesses données à la fin de la guerre froide de ne plus s’étendre d’un pouce vers l’est.Un impact sur un coin de l’EuropeSelon lui, la situation est délicate pour l’Alliance car, étant donné les prises de position de la Hongrie ou de la Turquie concernant le conflit en Ukraine, "se précipiter dans une situation où on est fragilisé, pour moi, est synonyme d'erreur stratégique".C’est d’autant plus délicat pour la Finlande: la situation entre elle et la Russie va changer. Ce pour quoi l’Otan en tant qu’organisation se fait peu de souci.

