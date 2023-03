https://fr.sputniknews.africa/20230331/le-parlement-turc-approuve-ladhesion-de-la-finlande-a-lotan-1058366731.html

Le parlement turc approuve l'adhésion de la Finlande à l'Otan

Le parlement turc approuve l'adhésion de la Finlande à l'Otan

Le parlement turc a approuvé, jeudi, l'adhésion de la Finlande à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) au terme d'une longue séance de débats... 31.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-31T10:10+0200

2023-03-31T10:10+0200

2023-03-31T10:29+0200

international

otan

finlande

turquie

adhésion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/0c/1054398370_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_f2c3e3d88252f7d1f939a2645939a48f.jpg

Ainsi, la Turquie devient le dernier pays membre de l'Alliance à donner son feu vert après la Hongrie. La partie russe s'est prononcée à maintes reprises contre l'élargissement de l'Otan. Moscou a promis de réagir à l'éventuelle adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance atlantique. Le demande d'adhésion d'Helsinki et de Stockholm (qui n'a pas reçu l'approbation de la Turquie), soumise conjointement l'an dernier après la crise ukrainienne, requiert l'approbation unanime des États membres de l'Otan. L'approbation du parlement turc était presque garantie après que le président Recep Tayyip Erdogan ait donné son aval à l'adhésion de la Finlande à l'Alliance au début du mois. Le Président turc avait laissé entendre que son pays était prêt à ratifier l'adhésion de la Finlande séparément, alors que Helsinki et Stockholm espéraient rejoindre le bloc en même temps. La Suède espère toujours finaliser son adhésion à l'Alliance avant le prochain sommet de l'OTAN prévu en juillet à Vilnius, en Lituanie. Lors d'une visite à Ankara, le Président finlandais, Sauli Niinistö, avait exprimé son "espoir" d'une ratification avant les élections présidentielles et législatives turques prévues le 14 mai, le Parlement devant interrompre ses travaux environ un mois avant la tenue du double scrutin. La Turquie refusait depuis mai 2022 de ratifier les candidatures de la Finlande et de la Suède à l'adhésion à l'Otan, au motif que Stockholm ne respectait pas l'accord tripartite signé l'an dernier à Madrid et ne faisait pas preuve de sérieux dans la coopération sécuritaire et l'extradition des personnes recherchées par la justice turque. Le parlement hongrois a approuvé, lundi, l'adhésion de la Finlande à l'Otan mais bloque également celle de la Suède.

finlande

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

international, otan, finlande, turquie, adhésion