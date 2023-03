https://fr.sputniknews.africa/20230301/le-parlement-finlandais-approuve-ladhesion-du-pays-a-lotan-1058044950.html

Le parlement finlandais approuve l'adhésion du pays à l'Otan

Une écrasante majorité des députés finlandais ont voté ce mercredi 1er mars pour l'entrée de leur pays dans l'Alliance atlantique. Or, les ratifications par la... 01.03.2023, Sputnik Afrique

Le parlement finlandais vient d'approuver l'adhésion du pays à l'Otan. Au total, 184 députés ont voté pour et un seul parlementaire s'est abstenu.La Finlande, qui partage une frontière de plus de 1.300 kilomètres avec la Russie, a exprimé sa volonté d'intégrer l'Alliance après le déclenchement de l'opération militaire spéciale en Ukraine. La Suède a fait de même.Pour que le pays nordique finisse par devenir membre de l'Otan, les ratifications par la Hongrie et la Turquie sont encore indispensables.La partie russe avait promis de réagir à l'éventuelle adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance atlantique. Alors que la candidature de Stockholm se heurte à l'opposition turque, celle d'Helsinki est vue favorablement par Ankara.

