Washington doit arrêter son aide à l’Ukraine et enquêter sur les livraisons, plaide un député US

Les États-Unis ont assez gaspillé d’argent pour aider l’Ukraine et devraient cesser leurs largesses, a déclaré le parlementaire américain Paul Gosar à Sputnik... 24.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-24T21:26+0200

L’aide envoyée à l’Ukraine commence décidément à agacer du côté des Républicains américains. Paul Gosar, représentant de l’Arizona, a ainsi affirmé à Sputnik qu’il ne fallait plus envoyer un centime à Kiev. Comme nombre de ses collègues, le parlementaire invite à enquêter sérieusement sur l’utilisation véritable des fonds alloués.Le représentant a de plus souligné que l’administration n’avait toujours pas fourni au Congrès les copies des documents liés au transfert de fonds vers l'Ukraine.Le ras-le-bol des RépublicainsLa grogne contre l’aide envoyée en Ukraine s’est accentuée ces derniers mois dans les rangs des Républicains. En février, une dizaine d’élus du "Grand Vieux Parti" avait ainsi déposé une résolution devant la Chambre des représentants pour mettre fin à ces subsides.D’autres appellent plus subtilement à demander des garanties pour les sommes allouées. Fin mars, le parlementaire Scott Perry s’était ainsi inquiété de la destination réelle des fonds, soulignant que l’Ukraine était un des pays les plus corrompus du monde.En novembre, c’était l’actuel Président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, qui avait appelé à ne plus faire de "chèque en blanc" à l’Ukraine, pour mieux se concentrer sur les difficultés économiques et l’aide aux Américains les plus modestes.Ces responsables sont au diapason des craintes de leurs électeurs, puisque près de 40% des sympathisants Républicains estiment désormais que l'aide à l'Ukraine est trop importante, selon un récent sondage du PEW Research Center.

