Fatigués de l’Ukraine, des élus US demandent à Biden d’arrêter son aide militaire

Fatigués de l’Ukraine, des élus US demandent à Biden d’arrêter son aide militaire

Un élu républicain las de la guerre a présenté une résolution à la Chambre des représentants des États-Unis. Intitulée Sur la fatigue de l'Ukraine, elle... 10.02.2023

De guerre lasse, le représentant républicain de la Floride Matt Gaetz a appelé les États-Unis à "mettre fin à l’aide militaire et financière à l’Ukraine" et a exhorté toutes les parties au conflit à parvenir à un accord de paix.Cet appel est contenu dans la Résolution sur la fatigue de l’Ukraine que Matt Gaetz et dix autres élus républicains ont présentée à la Chambre des représentants.La résolution indique que depuis que le début du conflit en février 2022, les États-Unis ont été le principal contributeur à l'effort de guerre ukrainien, avec plus de 110 milliards de dollars d'aide financière, militaire et humanitaire, ainsi que plus de 27,4 milliards de dollars en aide à la sécurité.Liste exhaustive des équipements livrésCe document de neuf pages énumère l'énorme quantité d'équipements que Washington a fournie à Kiev. Il cite également des responsables du Pentagone qui ont déclaré que les livraisons avaient "gravement épuisé les stocks des États-Unis, affaiblissant leur potentiel en cas de conflit".Déclin contrôlé"L'Amérique est dans un état de déclin contrôlé, et cela s'aggravera si nous continuons à saigner l'argent des contribuables pour une guerre étrangère", a-t-il ajouté.Changements dans l’opinion publiqueSelon le directeur de l’Institut des évaluations stratégiques russe Sergueï Oznobichtchev, la parution de cette résolution témoigne que des changements se produisent au sein de l’opinion publique. Ils peuvent avoir des effets, notamment sur la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. "L’influence du Congrès est importante et nous connaissons des cas de motion de censure, bien que sans aboutissement. En l’occurrence, on ne peut pas parler d’une motion de censure, mais une tendance se dessine, d’après laquelle le facteur ukrainien impacte fortement et continuera à impacter la politique intérieure des États-Unis. L’opinion publique influence déjà les livraisons proprement dites: étant à son écoute, M.Biden a promis de ne pas livrer des chasseurs à l’Ukraine", a-t-il indiqué à Sputnik.Tous les citoyens américains ne savent pas où se trouve l’Ukraine et l’octroi de fonds à Kiev est critiqué dans des médias américains.

