https://fr.sputniknews.africa/20230331/cest-indecent-philippot-fustige-laide-a-kiev-alors-que-la-france-vit-des-heures-difficiles-1058370634.html

"C’est indécent": Philippot fustige l’aide à Kiev alors que la France vit des heures difficiles

"C’est indécent": Philippot fustige l’aide à Kiev alors que la France vit des heures difficiles

Alors que la France semble en pleine débandade sociale, les milliards d’euros offerts par Paris à l’Ukraine font tâche, explique à Sputnik Florian Philippot... 31.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-31T16:33+0200

2023-03-31T16:33+0200

2023-03-31T16:33+0200

international

florian philippot

ukraine

aide financière

aide militaire

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/1e/1052396613_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44258878a1e2a0db3ecafb021667f8c0.jpg

La France peut-elle encore raisonnablement appuyer l’Ukraine en ces temps de grogne sociale? Pour Florian Philippot, président du parti Les Patriotes, il y a une forme d’indécence à envoyer des milliards à Kiev, alors que les services publics français sont à la dérive et que la dette se creuse, explique-t-il à Sputnik.L’ancien eurodéputé souligne notamment l’état déplorable des hôpitaux français, dont 69 sont menacés de fermeture pour raisons budgétaires et ne cracheraient sans doute pas sur les 8 milliards d’euros envoyés à l’Ukraine depuis le début du conflit.L’armée française, déjà mal en point, voit par ailleurs ses stocks siphonnés par les envois d’armes et d’équipements à Kiev, déplore encore Florian Philippot.Pays de corruptionCes fleurs faites à l’Ukraine sont d’autant plus incompréhensibles que le pays est connu pour être très corrompu, souligne en outre le patron des Patriotes. Une corruption qui lui a d’ailleurs longtemps fermé les portes de l’Union européenne. En juillet dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von Leyen, avait encore encouragé Kiev à prendre des mesures drastiques en la matière, en vue d’une potentielle adhésion.Des reproches qui se rapprochent d’ailleurs de ceux formulés par les Républicains outre-Atlantique. Ce 29 mars, le député de Pennsylvanie Scott Perry s’était ainsi demandé comment les États-Unis pouvaient contrôler une aide adressée à "l’un des pays les plus corrompus, sinon le plus corrompu de la planète", devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, florian philippot, ukraine, aide financière, aide militaire, opinion