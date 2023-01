https://fr.sputniknews.africa/20230127/-corrompue-controlee-par-quelques-riches-bill-gates-se-lache-sur-la-recente-gestion-de-lukraine-1057729815.html

"Corrompue, contrôlée par quelques riches": Bill Gates se lâche sur la récente gestion de l’Ukraine

"Corrompue, contrôlée par quelques riches": Bill Gates se lâche sur la récente gestion de l’Ukraine

Bill Gates garde rarement sa langue dans sa poche. Très offensif et parfois critiqué pour ses prises de position durant la pandémie, le fondateur de Microsoft a tiré un constat amer sur la gestion de l’Ukraine ces dernières années, durant une conférence organisée par le Lowy Institute.Le milliardaire américain a rappelé que l’Ukraine était un pays "plein de promesse", possédant des terres agricoles "encore meilleures que celles des États-Unis", tout en regrettant que les récents gouvernements aient été si médiocres.L’homme d’affaires n’a pas précisé à quel gouvernement il faisait référence. Il s’est par ailleurs montré pessimiste sur l’issue du conflit, estimant que personne ne savait combien de temps dureraient encore les hostilités.Corruption en UkraineLa corruption qui a régné en Ukraine ces dernières décennies a souvent été pointée du doigt comme un facteur d’instabilité politique. Bruxelles elle-même s’en est souvent inquiétée, y voyant un frein à l’adhésion de Kiev au bloc européen. La lutte contre la corruption en Ukraine nécessite des "moyens d'action et des bonnes personnes aux postes de responsabilités", avait d’ailleurs martelé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, début juillet.Ce constat a été posé par de nombreuses autres personnalités. Pierre de Gaulle, petit-fils de l’iconique général, avait lui aussi déclaré que l’Ukraine était "un des pays les plus corrompus au monde", début janvier. Il avait affirmé que 50% des armes actuellement livrées en Ukraine disparaissaient d’ailleurs dans la nature et finissait pas alimenter les réseaux terroristes.Ce 24 janvier, l’exécutif ukrainien avait encore été éclaboussé par une série de scandales, menant à la démission ou un renvoi d’une dizaine de ministres et hauts-fonctionnaires.À côté des politiques, les oligarques ukrainiens s’en sont aussi donné à cœur joie ces dernières années, "pressant l’Ukraine comme un citron", comme l’avait récemment déclaré Martin Graf, membre du Conseil national autrichien. Le parlementaire avait demandé à ce que des sanctions soient prises contre ces milliardaires, semblables à celles prises contre certaines personnalités russes.

