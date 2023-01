https://fr.sputniknews.africa/20230125/il-se-passe-quelque-chose-en-ukraine-se-doute-un-homme-politique-francais-1057702873.html

"Il se passe quelque chose en Ukraine", se doute un homme politique français

Le chef de file du mouvement français Les Patriotes a vivement réagi aux récentes démissions de plusieurs fonctionnaires de haut rang en Ukraine. Florian... 25.01.2023, Sputnik Afrique

Les démissions de fonctionnaires de haut rang en Ukraine ont fait réagir un homme politique français.C'est un tweet publié mardi par Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes, ex-député européen.Plusieurs démissions fracassantesEn effet, plusieurs démissions retentissantes ont récemment eu lieu à Kiev. Le vice-ministre de la Défense Viatcheslav Chapovalov, le chef adjoint du cabinet présidentiel Kirill Timochenko et le procureur général adjoint Alexeï Simonenko viennent de perdre leurs postes.En outre, le vice-ministre du Développement des communautés Vassili Lozinsky et plusieurs gouverneurs ont été remerciés."Démissions en cascade au sein du gouvernement Zelensky: la corruption systémique éclate au grand jour!", a poursuivi Florian Philippot dans un autre tweet.Et de rappeler "que la France envoie à ce régime corrompu chaque mois 300 millions d’euros! Pendant tout 2023!" Pour le politicien, cela est "inadmissible".Un critique conséquentM. Philippot critique souvent les pays de l'Occident pour leur soutien financier et militaire de Kiev, qui fait traîner le conflit en Ukraine.Ainsi, il vient de fustiger l’hypothèse de livrer des chars lourds à l’Ukraine évoquée par Emmanuel Macron. Cela pourrait pousser la situation "vers la Troisième Guerre mondiale", selon lui.

