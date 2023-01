https://fr.sputniknews.africa/20230104/pierre-de-gaulle-met-la-lumiere-sur-le-jeu-pervers-et-des-mensonges-americains-et-de-lotan-1057500255.html

Pierre de Gaulle met la lumière sur le "jeu pervers et des mensonges américains et de l’Otan"

Pierre de Gaulle met la lumière sur le "jeu pervers et des mensonges américains et de l’Otan"

Fidèle aux principes de son grand-père, le petit-fils du général de Gaulle croit nécessaire de préserver la relation avec la Russie. Il impute aux États-Unis... 04.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-04T13:27+0100

2023-01-04T13:27+0100

2023-01-04T14:25+0100

pierre de gaulle

russie

france

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/04/1057500526_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f1dc47a556a7595d434242e8ff3575f3.jpg

C'est ce qu'a déclaré Pierre de Gaulle, petit-fils de l’illustre général et Président français, dans une interview à l’association Dialogue franco-russe.Pour lui, "cet impératif de garder une bonne relation avec la Russie", "c’est aussi un devoir pour l’Europe et la stabilité dans le monde et en Europe".Une campagne organisée à l’avance"Les déclencheurs de guerre sont les Américains [...et] l’Otan", affirme ce spécialiste du conseil en stratégie et finance d’entreprise. Il "s’insurge" contre "cette malhonnêteté intellectuelle dans la crise ukrainienne".Car "l’Europe alliée avec la Russie représente un bloc fort" que les Américains aspirent à détruire, estime M. de Gaulle.Il est d'usage d'accuser la Russie de l'actuelle crise économique en Europe. "Mais les Russes se défendent" face à "11.000 sanctions qui ont été prononcées contre eux", et "c’est tout à fait légitime et normal que les Russes se défendent", dit-il.Qui plus est, "l’ampleur, le nombre et la profondeur des sanctions montrent que tout cela a été organisé très longtemps à l’avance et qu’il s’agit en fait d’une guerre économique aussi, dont les Américains sont les bénéficiaires".La corruption en UkraineS'agissant de l'aide accordée à Kiev, l'invité du Dialogue franco-russe souligne que "50% des armes qui sont données aux Ukrainiens sont revendues sur les marchés internationaux pour alimenter les terroristes", des crises politiques, des conflits, des révolutions.En outre, Pierre de Gaulle se dit "scandalisé qu’en France et en Europe on fasse l’apologie d’un bataillon qui s’appelle Azov, qui utilise les mêmes emblèmes que ceux de la division Das Reich." Cette unité extrémiste arbore des symboles nazis et s'est fait une mauvaise gloire par ses exactions commises contre la population prorusse en Ukraine.

russie

france

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

pierre de gaulle, russie, france, ukraine