Kiev ne reçoit directement que 20% de l’aide américaine

L’Ukraine ne sent que de loin l’odeur des dollars. C’est en substance ce qu’a avoué Michael McCaul, président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Le haut responsable a admis que le gouvernement ukrainien ne touchait directement qu’une petite part des aides militaires allouées par Washington, lesquelles sont estimées à 113 milliards de dollars.Alors que des voix s’élèvent chez les républicains pour réclamer un meilleur contrôle des fonds destinés à l’Ukraine, le haut responsable a ajouté qu’il était nécessaire "de prévenir les gaspillages, les fraudes et les abus" en faisant preuve de transparence.Fin juillet, le colonel américain Douglas McGregor avait déjà pointé du doigt les pratiques américaines, expliquant que les fonds pour l’Ukraine servaient avant tout à renflouer les stocks de l’armée, siphonnés par l’envoi d’armes et de matériel.Les Républicains s’interrogentDepuis les élections de mi-mandat, les républicains sont de plus en plus nombreux à faire part de leurs doutes sur la bonne utilisation des fonds alloués à l’Ukraine. Le Président de la Chambre, Kevin McCarthy, avait ainsi appelé en octobre dernier à ne pas "faire de chèque en blanc" à Kiev, dans une période de récession et d’inflation.Des critiques reprises ce 29 mars par Scott Perry, représentant de Pennsylvanie, devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre. Il a demandé des garanties pour les fonds, rappelant que l’Ukraine restait l’un des pays les plus corrompus du monde.Les divers inspecteurs généraux qui se sont succédé devant la commission ont assuré qu’aucun abus dans l’aide à l’Ukraine n’avait été constaté jusqu’alors, admettant néanmoins que le conflit posait des défis inédits et que leur travail d’investigation n’était pas terminé.

