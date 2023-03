https://fr.sputniknews.africa/20230329/retour-sur-les-temps-forts-des-nouvelles-manifestations-a-travers-toute-la-france---images-1058349564.html

Retour sur les temps forts des nouvelles manifestations à travers toute la France - images

Retour sur les temps forts des nouvelles manifestations à travers toute la France - images

Un homme qui perd conscience après une charge des forces de l’ordre, un autre qui résiste face à un canon à eau, un adolescent blessé par un LBD et des... 29.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-29T14:44+0200

2023-03-29T14:44+0200

2023-03-29T15:37+0200

france

réforme des retraites

manifestation

violences policières

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/1d/1058350049_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_78aaf4e5ed0b02bfadb63035c5362055.jpg

Les cortèges contre la réforme des retraites ont de nouveau arpenté plusieurs villes françaises dont la capitale. Comme les jours précédents, les rassemblements ont été émaillés de violentes confrontations avec les forces de l’ordre qui ont fait plusieurs blessés des deux côtés.Ainsi, place de la Nation, à Paris, lors d’une charge de CRS, un homme a été violemment projeté à terre par des policiers. À en juger par la vidéo, l’homme a perdu conscience après que sa tête a heurté le sol. On voit ensuite des policiers essayer de le secourir sur-le-champ.Selon le journaliste Clément Lanot, qui publie d’autresimages du blessé, l’homme a été évacué par les CRS.Un correspondant de Sputnik a également filmé un membre des forces de l’ordre frapper violemment un homme aux genoux au milieu d’une rue à Paris.En ce qui concerne les actions des manifestants, une vidéo montrant des policiers visés par des mortiers d'artifice a été largement relayée sur les réseaux sociaux.Quant aux autres villes, à Besançon par exemple, un policier a tiré avec un LBD-40 contre un manifestant qui voulait lancer un projectile. La journaliste Emma Audrey, qui a filmé la scène, a souligné que le tir a été effectué à une distance d’environ cinq mètres alors que la distance minimum réglementaire est de 10m. Résultat: l’adolescent a été grièvement blessé au flanc gauche.La mobilisation à Lyon est symbolisée par l’image d’un manifestant en train de résister au canon à eau de la police.Une centaine de militants de l'intersyndicale se sont introduits dans l'aéroport de Biarritz avec des fumigènes, comme le montrent les images du journal Sud Ouest.À Guingamp, en Bretagne, les manifestants ont jeté des poubelles contre les forces de l'ordre qui leur bloquaient l’accès à la sous-préfecture.Des violences et des dégradations ont à nouveau été recensées à Nantes et Rennes, tout comme à Toulouse, à Bordeaux, Calais, Dijon ou Caen.Bilan des blessésSelon le ministre de l'Intérieur, cité par l’AFP, 13.000 policiers et gendarmes -dont 5.500 à Paris- avaient été mobilisés pour cette 10e journée de protestation contre la réforme des retraites, un dispositif qu'il a qualifié d'"inédit".Dans la soirée, Gérald Darmanin a annoncé que quelque 201 personnes avaient été interpellées et 175 policiers et gendarmes blessés. Pour le moment, comme le constate France Info, les autorités n’ont pas communiqué le nombre de blessés parmi les manifestants.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, réforme des retraites, manifestation, violences policières