Washington reconnaît que les chars Abrams sont inutiles à Kiev

Du point de vue militaire, les livraisons d'Abrams à Kiev n’ont pas grand sens. Si la Maison-Blanche a décidé de les fournir, c’est pour pousser Berlin à faire... 24.02.2023, Sputnik Afrique

Avant de prendre la décision d’envoyer des chars Abrams en Ukraine, Joe Biden a été informé par ses conseillers militaires que ces blindés seraient inutiles à ce stade du conflit, a indiqué Jake Sullivan, conseiller à la Sécurité nationale du Président américain.Quant aux chasseurs F-16, M.Sullivan a souligné qu'ils ne représentent pas une "capacité clé" pour l’offensive que Kiev dit préparer. D’après lui, si l’Ukraine a besoin de ces avions, c’est pour la défense à long terme et non pour un combat à court terme.Les livraisons patinentJeudi 23 février, la secrétaire d'État aux armées Christine Wormuth a déclaré que la livraison de chars Abrams à l'Ukraine pourrait prendre jusqu'à un an, voire plus.La livraison de Leopard patine également, malgré les promesses faites initialement par Berlin et d’autres alliés européens de Kiev. Si fin janvier Berlin s'était engagé à mettre à la disposition de l'Ukraine, avec d'autres pays, une trentaine de chars de combat Leopard 2, mi-février l'Allemagne a dû convenir que l'envoi porterait finalement sur "un demi bataillon", soit une quinzaine de blindés.

