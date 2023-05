https://fr.sputniknews.africa/20230505/pour-la-hongrie-il-est-irrealiste-quune-puissance-nucleaire-comme-la-russie-soit-vaincue-1059057794.html

Pour la Hongrie, il est irréaliste qu'une puissance nucléaire comme la Russie soit vaincue

Pour la Hongrie, il est irréaliste qu’une puissance nucléaire comme la Russie soit vaincue

Le Premier ministre hongrois a jugé irréaliste l'idée que la Russie soit vaincue dans le conflit en Ukraine

Que la Russie accepte sa défaite est impossible, a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban dans une émission de la radio Kossuth ce vendredi 5 mai.Selon lui, il est "impossible d’imaginer que quelqu’un puisse vaincre une puissance nucléaire". Dans le conflit en Ukraine, la Russie ne resterait pas les bras croisés et n’accepterait pas une défaite militaire, estime-t-il.M.Orban a aussi souligné que c'était la position de Budapest depuis le tout début du conflit en Ukraine. Il a expliqué que, d'une part, l'Ukraine est financée et armée par les pays de l'Otan, et que "c'est à l'Occident et aux États-Unis de décider combien d'argent ils sont prêts à dépenser pour cela". D’autre part, d’après lui, se trouve la Russie, un pays de 140 millions d'habitants, bien plus grand que l'Ukraine, et qui possède le plus grand arsenal nucléaire du monde.Plus de 150 milliards d’euros de soutienDepuis février dernier, les alliés de l'Otan ont fourni plus de 150 milliards d'euros de soutien à Kiev, dont 65 milliards d'euros d'aide militaire, avait récemment déclaré le chef de l’Alliance Jens Stoltenberg.En 2022, la Russie a envoyé une note aux pays de l'Otan concernant la fourniture d'armes à l'Ukraine. Moscou a à maintes reprises déclaré que toute cargaison d’armes destinées à Kiev deviendrait une cible légitime pour la Russie.

