Des laboratoires biologiques US parsemés à travers le monde, y compris en Ukraine, servent à développer plusieurs types d’armes biologiques, a déclaré Robert... 06.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-06T17:51+0200

2023-06-06T17:51+0200

2023-06-06T17:51+0200

Les États-Unis ont implanté leurs laboratoires biologiques "partout dans le monde, en Ukraine et ailleurs, qui développent toutes sortes d’armes biologiques hideuses", a indiqué le 5 juin Robert Kennedy Junior, qui souhaite défier Joe Biden pour l’investiture démocrate, en vue de l’élection présidentielle 2024.M.Kennedy a considéré le Président ukrainien Zelensky comme un comédien qui "n’a pas d’expérience dans la politique" avant d’appeler les autorités des États-Unis à régler les conflits avec la Russie et la Chine le plus rapidement possible, relaient les médias. À son avis, c’est de la pure folie pure de se lancer dans un conflit avec un pays disposant de la même quantité d’armes nucléaires que les USA.Laboratoires biologiques US en UkraineSelon un rapport publié en avril par le parlement russe, au moins 30 laboratoires américains mènent des études biologiques à des fins militaires en Ukraine sur l’ordre du Pentagone.Après la publication du rapport, la commission de la Douma (chambre basse du parlement russe) pour l’ingérence des pays étrangers dans les affaires intérieures de la Russie a invité l’ambassadrice des États-Unis à Moscou, Lynne Tracy, à une réunion pour clarifier les activités biologiques de Washington en Ukraine. La mission américaine avait décliné cette invitation.

