Moscou convoque l'ambassadrice US

L'ambassadrice américaine à Moscou, Lynne Tracy, a été convoquée ce mardi 21 février au ministère russe des Affaires étrangères, a annoncé la diplomatie russe. 21.02.2023, Sputnik Afrique

Moscou a convoqué l'ambassadrice américaine Lynne Tracy à cause de l'implication croissante des Etats-Unis dans la crise ukrainienne, a fait savoir le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.Dans une note de protestation remise à la diplomate, la partie russe indique que les livraisons d'armes aux forces armées ukrainiennes ainsi que le transfert des coordonnées d'infrastructures militaires et civiles russes sont des preuves de la participation de Washington au conflit du côté de Kiev.La Russie demande ainsi aux Etats-Unis d'assurer le retrait des équipements militaires américains et de l'Otan du territoire ukrainien, souligne le ministère.Dans le même temps, Moscou attend toujours de Washington des explications concernant les explosions des gazoducs Nord Stream survenues le 26 septembre dernier.

