https://fr.sputniknews.africa/20230817/la-bielorussie-enonce-ce-qui-peut-lentrainer-dans-le-conflit-ukrainien-1061416422.html

La Biélorussie énonce ce qui peut l’entraîner dans le conflit ukrainien

La Biélorussie énonce ce qui peut l’entraîner dans le conflit ukrainien

Fidèle allié de Moscou, Minsk n’a pas l’intention d’envoyer ses troupes en Ukraine. Mais si la Biélorussie est victime d’une agression venant d’Ukraine, de... 17.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-17T21:34+0200

2023-08-17T21:34+0200

2023-08-17T21:34+0200

russie

ukraine

biélorussie

alexandre loukachenko

agression

pologne

lituanie

lettonie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/08/0f/1044261966_0:235:2864:1846_1920x0_80_0_0_09f50fb3ce0b442a9c38350140631855.jpg

La Biélorussie ne participera pas à l'action militaire en Ukraine tant que les Ukrainiens ne franchissent pas la frontière du pays, mais elle aidera toujours la Russie, a déclaré le Président biélorusse, Alexandre Loukachenko lors d’une interview avec une journaliste ukrainienne.Le Président a rappelé qu’avant le début de l’opération militaire spéciale russe, Kiev avait menacé de tirer des missiles en direction de la Biélorussie. Pourtant, aucun soldat biélorusse n’est engagé aux actions militaires en Ukraine, selon lui.Selon lui, l’armée russe a commencé son opération spéciale par détruire ces unités ukrainiennes équipées de missiles.Il a rappelé que Kiev avait de fait bloqué Minsk en interdisant aux avions biélorusses d’entrer dans son espace aérien, en saisissant des frets commerciaux et en tuant plusieurs transporteurs.Tous contre unM.Loukachenko a souligné que la Russie était un allié de la Biélorussie. Selon le Président biélorusse, l’Ukraine bénéficie du soutien d’une cinquantaine de pays de l’Union européenne, des États-Unis et d’autres, tandis que la Russie n’est soutenue réellement que par la Biélorussie. Visite en RussieLe 23 juillet, le Président biélorusse et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus du matériel militaire étranger saisi en Ukraine lors d’une rencontre à Saint-Pétersbourg. Ils ont également évoqué un éventuel transfert de territoires ukrainiens à la Pologne, voulu par Varsovie, qui a été qualifié d’impossible par M.Loukachenko.

russie

ukraine

biélorussie

pologne

lituanie

lettonie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, biélorussie, alexandre loukachenko, agression, pologne, lituanie, lettonie