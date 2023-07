https://fr.sputniknews.africa/20230731/moscou-donne-la-condition-du-retrait-de-ses-armes-nucleaires-tactiques-de-bielorussie-1060942645.html

Moscou donne la condition du retrait de ses armes nucléaires tactiques de Biélorussie

Moscou donne la condition du retrait de ses armes nucléaires tactiques de Biélorussie

En déployant ses armes nucléaires tactiques en Biélorussie, la Russie n'a fait que répondre au déploiement de ce genre d'armes par Washington en Europe. Leur... 31.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-31T08:56+0200

2023-07-31T08:56+0200

2023-07-31T08:56+0200

russie

biélorussie

défense

international

armes russes

arme nucléaire tactique

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103923/12/1039231243_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_74b4dcf50c1fca2e4784b617fac22f18.jpg

Un retrait hypothétique des armes nucléaires tactiques russes de Biélorussie ne sera possible qu'en cas de refus par l'Otan et les États-Unis de la politique destructrice visant à saper la sécurité de la Russie et de la Biélorussie, a indiqué à Sputnik Alexeï Polichtchouk, directeur de département au ministère russe des Affaires étrangères.Cette mesure forcée de dissuasion nucléaire est, selon lui, appelée à assurer la sécurité de l'Union de la Russie et de la Biélorussie. Pour pousser Moscou à retirer ses armes, les États-Unis et l'Alliance doivent retirer les armes nucléaires américaines d'Europe en liquidant les infrastructures ad hoc, dit le diplomate.Moscou fournit à Minsk des armes nucléairesAu début de l'année, Moscou et Minsk se sont entendus pour transférer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Vladimir Poutine a souligné que la Russie ne violait ainsi aucun engagement international et faisait ce que les États-Unis avaient fait depuis des décennies en déployant des armes de ce type en Europe.En avril, les forces armées biélorusses ont été dotées d'un système russe de missile balistique à courte ou moyenne portée Iskander-M capable d'utiliser des missiles nucléaires. Une partie des avions d'attaque biélorusses peut dorénavant frapper avec des armes nucléaires.

russie

biélorussie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, biélorussie, défense, international, armes russes, arme nucléaire tactique, états-unis