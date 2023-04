https://fr.sputniknews.africa/20230406/question-des-armes-nucleaires-le-president-bielorusse-est-daccord-avec-macron-1058426514.html

Question des armes nucléaires: le Président biélorusse est d’accord avec Macron

Question des armes nucléaires: le Président biélorusse est d’accord avec Macron

Le Président biélorusse s’est dit tout à fait d’accord avec les propos émis par son homologue français en Chine concernant les armes nucléaires. En effet... 06.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-06T20:03+0200

2023-04-06T20:03+0200

2023-04-06T20:03+0200

russie

biélorussie

france

alexandre loukachenko

arme nucléaire tactique

emmanuel macron

droit international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/18/1045516855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ac949caa559a86893e0cb65d69a4f2d7.jpg

Alexandre Loukachenko, Président biélorusse a déclaré qu'il était d'accord avec son homologue français Emmanuel Macron sur la question des armes nucléaires. Selon lui, les États-Unis devraient les retirer des pays où ils les ont déployées. Dans le cas contraire, Minsk et Moscou font ce que fait actuellement Washington.Ce jeudi 6 avril, lors d'une conférence de presse à Pékin, M.Macron a déclaré que la décision de la Russie de déployer des armes nucléaires en Biélorussie était "non conforme" à ses engagements en vertu du droit international. Il a ajouté qu’aucun pays ne pouvait "en aucune circonstance" déployer des armes nucléaires sur le territoire d'un autre État.Détruire toutes les armes nucléaires?Les États-Unis ont déployé en Europe plus d’une centaine de charges nucléaires de 0,3 à 50 kilotonnes pour les bombes B61-3 et B61-4. Ces munitions se trouvent dans six bases en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie.Moscou et Minsk se sont récemment accordés sur le déploiement d’armes nucléaires tactiques en Biélorussie sans violer leurs obligations internationales. La Russie fait ce que les États-Unis font depuis une décennie, avait déclaré précédemment Vladimir Poutine.

russie

biélorussie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, biélorussie, france, alexandre loukachenko, arme nucléaire tactique, emmanuel macron, droit international