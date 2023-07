https://fr.sputniknews.africa/20230723/poutine-une-quantite-record-de-materiel-militaire-etranger-detruite-en-24h-sur-le-front-ukrainien-1060708770.html

Poutine: une quantité record de matériel militaire étranger détruite en 24h sur le front ukrainien

Poutine: une quantité record de matériel militaire étranger détruite en 24h sur le front ukrainien

Un nombre record de blindés étrangers a été détruit en 24 heures sur le front ukrainien, a déclaré ce dimanche Vladimir Poutine en recevant à Saint-Pétersbourg... 23.07.2023, Sputnik Afrique

Une quantité record de matériel militaire étranger a été détruite en ces dernières 24 heures sur le front ukrainien, a déclaré ce dimanche Vladimir Poutine lors de sa rencontre à Saint-Pétersbourg avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko.Selon le Président biélorusse, une quinzaine de chars Leopard et plus d'une vingtaine de véhicules de combat d'infanterie Bradley ont été anéantis au cours d'un seul combat.La destruction d'un nombre record de véhicules de fabrication étrangère s'explique par le fait que l'Ukraine a engagé dans ce combat des unités assemblées complètement de matériel importé, a estimé le chef de l'État russe.De graves pertesLes pertes en personnel ukrainien lors de la contre-offensive en cours depuis le 4 juin ont déjà dépassé les 26.000 personnes, a en outre affirmé M.Poutine.S'agissant des mercenaires combattant en Ukraine, Vladimir Poutine a déclaré qu'ils essuyaient de graves pertes "en raison de leur bêtise". L'opinion publique des pays qui envoient leur citoyens en Ukraine doivent savoir ce qui se passe, et la Russie les en informera, a-t-il ajouté.Éventuel démembrement de l'UkraineLe Président biélorusse a entre autres qualifié d'impossible un éventuel transfert de territoires ukrainiens à la Pologne. Il a ainsi commenté les propos de Vladimir Poutine qui a affirmé vendredi que Varsovie aspirait à reprendre les zones qu'elle considère comme ses territoires historiques. Alexandre Loukachenko a apporté à la rencontre une carte qui présenterait un transfert de troupes polonaises vers la frontière de l'Union de la Russie et de la Biélorussie. "Ils ont déjà engagé de nombreux mercenaires, y compris les principales réserves stratégiques", a-t-il affirmé, en ajoutant que cette politique "irréfléchie" ne mènerait à rien.

