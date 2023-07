https://fr.sputniknews.africa/20230714/devant-un-bradley-capture-des-soldats-russes-remercient-zelensky-de-le-leur-avoir-livre---video--1060523886.html

Devant un Bradley capturé, des soldats russes remercient Zelensky de le leur avoir livré - vidéo

Des soldats russes se sont emparés d’un blindé en état de marche abandonné à la hâte par son équipage ukrainien. Ils ont remercié le Président ukrainien pour... 14.07.2023, Sputnik Afrique

Sur le front de Zaporojié, les forces russes ont mis la main sur un véhicule de combat d’infanterie américain Bradley. Son équipage ukrainien était tellement pressé de l’abandonner qu’il n’a même pas coupé le moteur.Le blindé est en état de marche, mais pour ne pas entrer dans les subtilités de sa conduite et ne pas tomber accidentellement sur une mine, les soldats russes ont décidé de l’évacuer en le remorquant avec un blindé russe fiable.Un des soldats qui se sont emparés du Bradley a remercié le Président ukrainien pour l’engin "livré".Désormais, les ingénieurs russes pourront se pencher sur le système numérique de transmission de données et de conduite de combat, car les véhicules livrés à l’Ukraine sont tout récents et bien équipés.Ce "cadeau" n’est pas le premierLes forces russes se sont déjà emparées de chars allemands Leopard et français AMX-10, ainsi que de blindés américains Bradley. Désormais, ils font office de trophées de guerre de l'armée russe. Les moteurs étaient en marche sur certains véhicules de combat, ce qui montre que l’affrontement était rapide et que leurs équipages ont fui des véhicules pourtant aptes au combat. Les tankistes ukrainiens craignent d’ailleurs de monter dans les blindés occidentaux, car ces derniers sont visés en priorité par la défense russe.

zaporojié

