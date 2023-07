https://fr.sputniknews.africa/20230705/les-soldats-ukrainiens-ont-peur-de-monter-dans-les-chars-leopard-confie-un-prisonnier-1060357204.html

Les soldats ukrainiens ont peur de monter dans les chars Leopard, confie un prisonnier

Les soldats ukrainiens ont peur de monter dans les chars Leopard, confie un prisonnier

Les forces russes concentrent leurs efforts sur le matériel occidental, en particulier les chars Leopard, que les soldats ukrainiens redoutent désormais... 05.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-05T17:28+0200

2023-07-05T17:28+0200

2023-07-05T17:28+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

leopard

char

véhicules blindés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/18/1058009013_0:0:3261:1835_1920x0_80_0_0_f90c5fc748d8fb59c637dd424853fd2d.jpg

L’arme fatale est devenue un boulet au pied. Les forces ukrainiennes, qui attendaient beaucoup des chars Leopard, craignent désormais d’utiliser les blindés de facture allemande, a expliqué à Sputnik Andreï Prikhodko, combattant fait prisonnier de l’unité ukrainienne Kraken.Les chars Leopard sont en effet visés en priorité par la défense russe, au point que les tankistes ukrainiens craignent désormais d’y monter.Andreï Prikhodko estime plus généralement que les forces russes ciblent le matériel occidental fourni à Kiev. Vladimir Poutine avait déjà dévoilé que les militaires russes tentaient de détruire ces armes dès le moment de leur livraison, avant même qu’elles n’entrent en service. Les puissances occidentales procèdent aux livraisons la nuit et en "cachette", avait-il souligné.Pas le miracle espéréAlors que beaucoup présentaient le Leopard comme un blindé redoutable, capable de changer la donne en Ukraine, les observateurs se font de plus en plus sceptiques. Kiev a déjà perdu plusieurs chars de ce type dans sa contre-offensive. Certains ont été détruits et d’autres pris, comme en attestent plusieurs vidéos de la Défense russe.Mi-juin, Elon Musk avait déjà mis en doute les capacités des Leopard, déclarant qu’ils n’étaient pas efficaces en petites formations et pouvaient facilement être anéantis dans ce type de configuration.D’autres blindés occidentaux livrés à Kiev ont essuyé de lourdes critiques, comme les chars français AMX-10 RC, au blindage trop léger pour mener des attaques frontales, affirmait récemment un major des forces ukrainiennes.Le 3 juillet, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, avait déclaré que des dizaines de chars Leoparden provenance d'Allemagne et du Danemark arriveraient en Ukraine dans les prochaines semaines.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, leopard, char, véhicules blindés