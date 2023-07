Poutine dévoile les projets polonais de coalition pour l’Ukraine

"En ce qui concerne les dirigeants polonais, ils escomptent probablement former une coalition sous le parapluie de l’Otan et s’ingérer directement dans le conflit en Ukraine, puis prendre une part du gâteau aussi grosse que possible et reprendre, comme ils le croient, leurs territoires historiques, à savoir l’Ukraine occidentale d’aujourd’hui", a-t-il indiqué.