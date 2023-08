https://fr.sputniknews.africa/20230811/la-suisse-rechercherait-des-moyens-daider-militairement-lukraine-1061267898.html

La Suisse rechercherait des moyens d’aider militairement l’Ukraine

Un document confidentiel du secrétariat d'État à l'économie suisse (SECO) décrivant des scénarios pour fournir une aide militaire à l'Ukraine sans violer le droit de Berne à la neutralité, a été divulgué le 9 août par le groupe de pirates informatiques russes Joker du Donbass, relatent le journal suisse Le Temps et le groupe médiatique Tamedia.Des informations top secretLes informations du document rendu publics sont déjà pour la plupart connues, sauf un paragraphe intitulé "confidentiel" qui contient de nouvelles informations.Violation de la neutralité suisseSelon le site d’information suisse Swissinfo, Werner Salzmann, membre du Conseil des États, chambre haute du Parlement fédéral, a déclaré avoir été frappé par le contenu du document.En mai, la représentante permanente de la Suisse auprès des Nations unies, Pascale Christine Beriswil, avait déclaré que la réexportation d'armes vers l'Ukraine était impossible sans un changement de législation. Ainsi, citant le principe de neutralité militaire, Berne a rejeté des demandes similaires de l'Allemagne, de l'Espagne et du Danemark.En juin, le parlement suisse avait annoncé que le Sénat du pays avait approuvé l’amendement autorisant la réexportation d'armes vers l'Ukraine. La Suisse avait précédemment refusé plusieurs demandes de réexportation de ses armes en invoquant la neutralité et la loi sur le matériel de guerre.

