Le "Joker du Donbass" a hacké un logiciel US des forces ukrainiennes

Le "Joker du Donbass" a hacké un logiciel US des forces ukrainiennes

01.11.2022

2022-11-01T15:48+0100

2022-11-01T15:48+0100

2022-11-01T15:48+0100

Un hacker se présentant comme le Joker du Donbass, qui a déménagé dans la République populaire de Donetsk depuis l’Ukraine, a piraté le programme de commandement des troupes DELTA développé aux États-Unis et utilisé par les forces ukrainiennes.Il a rappelé que les Ukrainiens s’étaient vantés de leurs performances avancées et avaient raillé les Russes en disant que ces derniers n’avaient rien de comparable en termes de technologie, loin de là. Désormais, l’armée russe dispose de tous les renseignements qu’il possède et les blagues des Ukrainiens à propos des cartes en papier de ses soldats se sont avérées mal à propos. Le logiciel contenait les données, constamment actualisées, sur la disposition des troupes, sur l’emplacement des casernes et des dépôts de munitions, des renseignements et bien d’autres éléments."Le logiciel a été développé par des programmeurs américains et ukrainiens conformément aux standards de sécurité des softwares de l’Otan", a-t-il raconté à Sputnik. Le Joker du Donbass a fait un pied de nez aux programmeurs américains.Un logiciel US devenu une arme russeIl a lancé une pique aux forces armées ukrainiennes, car celles-ci auront de la peine à modifier quoi que ce soit. DELTA est désormais une arme russe et il est impossible d’y trouver une information réelle."J’ai contaminé par mon virus, mon message, chaque ordinateur qui était entré ne serait-ce qu’une seule fois dans DELTA (et pas seulement). Comme vous vous en souvenez tous, Joker c’est un message", a conclu le hacker.Une deuxième faille en un moisKiev est ainsi victime de son deuxième piratage de taille en un peu plus d’un mois. Fin septembre, le groupe de pirates informatiques russes RaHDit avait annoncé avoir eu accès aux données personnelles de plus de 1.600 collaborateurs du renseignement extérieur ukrainien. Il s’agit d’agents employés par des ambassades d’Ukraine et d’autres représentations du pays sur quatre continents.25 pays sont concernés, notamment l’Afrique du Sud; l’Allemagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie et la Pologne en Europe; la Chine, l’Iran et le Tadjikistan en Asie, ainsi que l’Argentine, le Canada et les États-Unis aux Amériques.Les hackers avaient aussi publié sur leur site Web des informations sur plus de 40 bases du renseignement ukrainien, y compris des établissements de formation clandestins.

