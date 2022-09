https://fr.sputniknews.africa/20220926/lidentite-de-1600-espions-ukrainiens-revelee-par-des-hackers-russes-1056308013.html

L’identité de 1.600 espions ukrainiens révélée par des hackers russes

L’identité de 1.600 espions ukrainiens révélée par des hackers russes

Un groupe de hackers a annoncé avoir révélé l’identité de plus de 1.600 agents secrets ukrainiens, précisant qu’ils travaillent sous couverture de missions... 26.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-26T22:49+0200

2022-09-26T22:49+0200

2022-09-26T22:49+0200

opération militaire russe en ukraine

hackers

agents

ukraine

russie

international

diplomatie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1054555187_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_75359a14d34977043bc8107c2eaa0df1.jpg

Les données personnelles plus de 1.600 collaborateurs du renseignement extérieur ukrainien sont désormais disponibles sur la toile, annonce ce lundi 26 septembre sur sa chaîne Telegram le groupe de pirates informatiques russes RaHDit.Ces agents sont employés par des ambassades d’Ukraine et d’autres représentations de ce pays sur quatre continents. Vingt-cinq pays sont concernés: l’Afrique du Sud; l’Allemagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Pologne en Europe; la Chine, l’Iran et le Tadjikistan en Asie, ainsi que l’Argentine, le Canada et les États-Unis aux Amériques.Les hackers publient aussi sur leur site web des informations sur plus de 40 bases du renseignement ukrainien, y compris des établissements de formation clandestins.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

hackers, agents, ukraine, russie, international, diplomatie